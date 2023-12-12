«الإمارات دبي الوطني» يرتب قرض استدامة لمجموعة شلهوب

نجح بنك الإمارات دبي الوطني، في ترتيب قرض ثنائي استراتيجي لمجموعة شلهوب التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتعد أكبر شركة لتجارة تجزئة وتوزيع السلع الفاخرة في الشرق الأوسط. ويمثل التسهيل قصير الأجل أول قرض مرتبط بالاستدامة لمجموعة شلهوب بعد إعلانها في وقت سابق من العام عن هدفها لتحقيق صافي انبعاثات صفري وإصدارها أخيراً تسهيلاً ائتمانياً مرتبطاً بالاستدامة لدعم رأس مالها العامل.

وتبلغ مدة استحقاق القرض قصير الأجل سنة واحدة مع خيار التمديد عند الاستحقاق. ويرتبط هيكل تسعير القرض بأداء مجموعة شلهوب مقابل مؤشرات الأداء المستدام الرئيسية التي ستتم متابعتها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني عبر مراجعة سنوية يجريها طرف ثالث، وستحصل مجموعة شلهوب من خلال استيفاء المؤشرات المحددة على أسعار فائدة تفضيلية وأكثر تنافسية على القرض. وتعتزم مجموعة شلهوب استخدام عائدات القرض للأغراض العامة للشركة وتعزيز قدرتها على بلوغ أهدافها للاستدامة بما يتماشى مع خطة عملها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2040.

وقالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، في بنك الإمارات دبي الوطني: ((يمثل دعم قطاع التجزئة أولوية رئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني إيماناً منا بدورنا المهم في دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة التجزئة وتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها. إن التزامنا بالريادة في مجال التمويل المستدام هو جزء مهم لتحقيق ذلك، وإننا سعداء بدورنا في هيكلة هذا القرض بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لعميلنا ((مجموعة شلهوب)) في ظل شراكتنا الطويلة.

ويؤكد نجاحنا في هيكلة هذا القرض التزامنا بتوفير حلول تمويلية رائدة ومبتكرة مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يدعم التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة)).

وقال جيمس آدامز، نائب الرئيس للخزينة في مجموعة شلهوب: ((يمثل نجاح هيكلة القرض إنجازاً مهماً في جهودنا لتعزيز الاستدامة في أعمالنا بدعم من شريكنا طويل الأمد ((بنك الإمارات دبي الوطني)). وهو أول قرض مرتبط بالاستدامة يدمج أهدافنا القائمة على العلم بعد إصدارنا أول تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة لدعم رأس مالنا العامل، مما يجعل مؤشرات الأداء الرئيسية لتمويلاتنا متوافقة مع هدف المجموعة لتحقيق صافي انبعاثات صفري)).