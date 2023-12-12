«الدار العقارية» تطلق أول مشروع «خدمات تبريد» في أبوظبي

أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع ((خدمات التبريد)) بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، وبنسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات.

ويعتمد هذا المشروع، الذي تديره شركة ((جونسون كونترولز))، على حزمة من أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة بهدف إزالة نحو 26,880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول ((الدار)).

وتنسجم هذه المبادرة النوعية مع مستهدفات خطة الدار ((صافي الانبعاثات الصفري))، والتي تتضمن هدفاً علمياً يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري ضمن النطاقين 1 و2 من غازات الدفيئة بحلول عام 2030. ويدعم مشروع ((خدمات التبريد)) مستهدفات النطاق 2 من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن المتوقع أن تحقق ((خدمات التبريد)) المقدمة من شركة ((جونسون كونترولز)) نقلة نوعية في المجتمعات الحضرية، حيث ستسهم في خفض البصمة الكربونية المرتبطة بأنظمة التبريد في الأبنية والعقارات بنسبة تصل إلى 30%. ويستند هذا الحل الجديد إلى نموذج أعمال مبتكر يهدف إلى توفير خدمات تبريد ذات كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة وبأسعار مناسبة، ما سيمثل تحولاً من النماذج التقليدية التي تركز على المنتج إلى نهج يركز على جودة الخدمة وتحقيق مكاسب مستدامة.

كما ستتمكن شركة ((الدار)) من تزويد أصولها بخدمات تبريد خارجية، حيث سيتكفل المستخدمون بتحمل التكلفة المرتبطة بهذه الخدمات، وبالتالي تقليل تكاليف فواتير المرافق وترشيد استهلاك الطاقة، للاستفادة من هذا الحل المبتكر الذي لا ينطوي على أية مخاطر أو متطلبات رأس مال أولي.