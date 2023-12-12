الأسهم تعود للارتفاع وتستقطب 1.6 مليار درهم سيولة

ارتفعت أسواق المال أمس، ليشهد مؤشر سوق دبي المالي تحسناً بحوالي 0.07% ليرتفع المؤشر إلى 3937 نقطة، بينما حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمو 0.4% ليصل إلى مستوى 9449 نقطة. وتحسن حجم السيولة اليومية للأسهم ليصل إلى 1.6 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي السيولة التي استقطبها سوق أبوظبي 1.368 مليار درهم، في الوقت الذي حقق سوق دبي المالي حوالي 273 مليون درهم. وشهدت الأسهم إجمالي صفقات تجاوز 18 ألف صفقة في كل من السوقين، وبلغت صفقات سوق دبي 6776 ألف صفقة فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي قرابة 11.268 ألف صفقة.

وتحسن أداء سوق دبي بعودة أسهم قطاع التأمين والخدمات وأنشطة الشحن، حيث حقق سهم ((أمان)) صدارة الارتفاعات بنمو 4.2% تلاه سهم ((سلامة)) 3.8% و((وطنية)) 3.5% وسهم ((أرامكس)) بنمو 3.3%.

بينما تراجع سهم شركة ((الرمز)) 7.8% و((الفردوس)) 1.6% ثم سهم ((إثمار القابضة)) بنسبة 1.5% تلاها سهم ((شعاع)) بنسبة 1.2%.

فيما جاءت الشركات المالية والقطاع الصناعي في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي ، حيث تصدر لليوم الثاني سهم ((الاتحاد للتأمين)) بنسبة نمو بلغت 13% ثم سهم ((اي دي سي)) بنسبة 8.2% تلاهما سهم ((شيميرا الصين)) بنسبة 3.17%، بينما حقق سهم ((الجرافات البحرية)) نسبة 2.9%.

فيما كان سهم ((أسمنت الفجيرة)) الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 4.6% تلاه سهم ((سوادتل)) بنسبة 2.9% ثم كل من سهم ((شيميرا تركيا)) بنسبة 2.6% وسهم ((أمريكانا)) بنسبة تخطت 1.9%.