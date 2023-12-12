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نبات يعزز القدرات الذهنية والتركيز

12/12/2023 7:28:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة أجريت في اليابان، عن أن نبات الواسابي، الذي يدخل في وصفات السوشي اليابانية الشهيرة، يعزز القدرات الذهنية والذاكرة لدى الإنسان. ويحتوي نبات الواسابي على مادة مضادة للأكسدة والالتهابات تحمل اسم 6 MSITC، وهي مادة نادرة الوجود في مملكة النباتات.


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