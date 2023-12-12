الرميحي يحاضر في «العويس» عن الفكر العربي ويوقع كتابه «مجلس التعاون»

استضافت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، المفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي، الذي ألقى محاضرة بعنوان ((أزمة الفكر العربي الحديث وانعكاسها على التنمية))، مع تقديم عرض لكتابه الجديد ((مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله)) الصادر حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة (الفائزون)، حيث وقع خلال برنامج الحدث، كتابه الجديد.

حضر الأمسية معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس المجلس، والأديب عبدالغفار حسين، والدكتورة فاطمة الصايغ عضوا مجلس الأمناء، وعبدالحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة، والدكتور عارف الشيخ، والدكتور عبدالخالق عبدالله، وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والفكرية.

أدار المحاضرة الدكتور سليمان الجاسم الذي عرف بالمفكر الكويتي د. محمد الرميحي، مبيناً أنه فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية -حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الدورة الرابعة (1994 ـ 1995). وأضاف: أغنى الرميحي المكتبة العربية بمجموعة متميزة من الكتابات النقدية والأصيلة والمتنوعة، وتعتبر دراساته عن منطقة الخليج العربي رائدة، وقد تحولت إلى مراجع أساسية لكل الباحثين، وما زال الدكتور الرميحي يرفد المكتبة العربية بإنتاجه الفكري المتجدد.

محاور

تناول الدكتور الرميحي في محاضرته ملامح عامة لمشكلات تعصف بالعالم والمنطقة، وكيفية استخدام المصطلحات وتسويقها، لافتاً إلى أهمية مناقشة التسامح من روح عقلانية متقبلة لهذه الفكرة. كما ناقشت المحاضرة مسائل اقتصادية عديدة، مثل أسعار النفط والتقلبات في السوق العالمية.

تكريم

وفي ختام المحاضرة، قدم معالي الدكتور أنور قرقاش، درعاً تذكارية للدكتور الرميحي وشكره على ما قدمه من أفكار ووجهات نظر.

جدير بالذكر أن الكتاب الجديد للدكتور محمد الرميحي، يستعرض واقع ((مجلس التعاون لدول الخليج العربية))، وذلك من منطلق رؤية الكاتب وخبرته ومعايشاته، ومن موقعه كمفكر وباحث، حيث واكب قيام المجلس منذ العام 1981.