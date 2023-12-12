«اترك العالم وراءك».. أحداث غامضة ومشاهد مثيرة

يحتوي فيلم الإثارة ((اترك العالم وراءك))، على الكثير من اللحظات والمشاهد المثيرة، حيث تخيم أحداث غامضة على عطلة أسرة، وتخضع الجميع للاختبار، وذلك في الفيلم المستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للروائي رومان علام.

وتشارك الممثلة الأمريكية الشهيرة، جوليا روبرتس، في الفيلم بدور اماندا ساندفورد، المديرة التنفيذية في مجال الإعلان في مدينة نيويورك، التي تقوم بحجز فيلا فاخرة في لونج آيلاند لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها. ويبعد أقرب الجيران عنهم ملايين الأميال.

وبصحبة زوجها الأستاذ الجامعي كلاي، الذي يقوم بدوره إيثان هوك، وابنهما ارشي (تشارلي إيفانز) وروز ( فرح ماكينزي)، تريد أماندا أن ((تترك العالم وراءها)).

ولا يعمل الإنترنت والتليفونات والتليفزيونات في المنزل. وأثناء السير على الشاطئ، ترى الأسرة حدثاً غريباً، عندما تأتي ناقلة كبيرة مباشرة إلى الشاطئ وتجنح. يدرك المشاهد على الفور شيئاً واحداً: هناك أمر غريب هنا.

ويقول المخرج وكاتب السيناريو سام إسماعيل، وهو يبتسم، أثناء حديثه عن الفيلم: ((سيجعل الجميع يشعرون بالتوتر)). وقال: ((عندما أفكر بشأن اللحظات التي نحاول رسمها لتوصيل إحساس التشويق أو الخوف، بدلاً من محاولة تصنعها، أحاول بالفعل توجيه ما هو ربما يكون موجوداً بالفعل لدى الجمهور)). وهو أمر يجيده مخرج مسلسل ((مستر روبرت)) إجادة تامة.