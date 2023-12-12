أدب الطفل والتكنولوجيا.. تعايش منتظر وضرورات ملحة

عالم اليوم تتحكم فيه التكنولوجيا وتقنياتها المتعددة، وتؤثر بشكل جذري في الشباب والكبار والصغار، وعلى شتى حقول الإبداع في العالم العربي، وعلى أدب الأطفال أن يواكب ويتعايش مع التكنولوجيا الحالية ويطور أدواته لاستعادة جمهوره.

في السياق، أكد الناقد الثقافي، زين العابدين خيري شلبي، لـ((البيان)) أن الحديث عن تطوير أدب الطفل في العالم العربي عاد بقوة مع التقدم التكنولوجي الهائل، لأن هذه ليست المرحلة الأولى من التطور التي يمر بها هذا النوع من الأدب، فقد مر بها من قبل مع ظهور الراديو، ثم التلفزيون وصولا للإنترنت وما نعيشه حالياً.

معايشة تكنولوجيا

وأضاف شلبي: إن الحل في استعادة أدب الطفل جمهوره في مواكبة كاتب أدب الطفل التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه، وعليه أن يستوعب التكنولوجيا الحديثة بشتى أصنافها، حتى لا تسبقه عقليات الأطفال، ويقوم بتضمين التطور في ما يقدمه من أعمال أدبية ويبتعد عن الخيال الأقدم عمراً وتقدماً، وبالتالي يمكنه أن يقدم للطفل عملاً أدبياً مُدعماً بالتكنولوجيا التي يعيشها.

وتابع شلبي: على الكاتب في أدب الطفل أن يعتمد على القيمة المضافة لما سيقدمه حتى يستطيع أن يجذب الطفل له، أياً كانت هذه القيمة سواء اعتمد على طريقة مختلفة في تقديم الكتاب الأدبي، وأن تكون بطريقة جاذبة، أو تحويل الأدب المنتج لصورة فيديو موشن أو كرتون أو انيميشن أياً كانت الصورة المقدمة فهي ما ستجذب الطفل.

مسلسل أنيميشن

أما الناقد رامي المتولي، فيرى أن أدب الطفل في العالم العربي يمكن أن يواكب التقدم الحالي من خلال الصورة التي تُنقل للأطفال، فهو لن يقرأ ولن يقوم الأطفال إلا نادراً بشراء كتاب والتصفح من خلاله والإبحار في عالمه.

وأضاف: على كاتب أدب الأطفال أن يقوم بكتابة قصته على أساس تحويلها منذ البداية إلى مسلسل أنيميشن، مدعم بكافة الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تستطيع أن تجذب الطفل، وأن يضع المعلومات المفيدة التي يريد أن يُعطيها للطفل من خلال طريقة مبتكرة، فالأطفال ليس لديهم الطاقة النفسية أو الاستيعابية على ضخ معلومات متراصة أياً كان نوعها، والاستماع إليها وتنفيذها، بل على العكس، الطفل أصبح ناقداً بشكل كبير فإن لم يقتنع بتجربة لن يكررها مرة أخرى.