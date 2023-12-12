14 مبدعاً و18 لوحة في «حروف إماراتية» بندوة الثقافة والعلوم

افتتحت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، معرض ((حروف إماراتية)) بحضور الشيخ خليفة بن حريز بن خليفة آل مكتوم، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وخالد الجلاف رئيس جمعية ((الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة))، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وجمع من الخطاطين والمهتمين.

14 خطاطاً

وشارك في المعرض 14 خطاطاً وخطاطة إماراتية بـ 18 لوحة ما بين آيات قرآنية وأقوال مأثورة. وأشاد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، بالأعمال المشاركة، والتي يحتوي أغلبها على أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذكر أن هذا أقل ما يقدمه الفنان الإماراتي ليؤكد أن نهج قادة وشيوخ الإمارات محفور في قلوب وذاكرة أبنائها وسيظل نبراساً يقتدون به، لما تقدمه الدولة لهم من دعم غير محدود في شتى المجالات.

وصرح خالد الجلاف، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، والمشارك في المعرض بلوحة خطية لآية الكرسي، أن الندوة كعادتها ترعى أحد أهم معارض جمعية الإمارات لفن الخط العربي، والندوة تسعى دائماً إلى تقديم الدعم للمبدعين والفنانين.

وأكد الجلاف، أن المعرض يضم مجموعة من الخطاطين الواعدين الذين نتمنى لهم استمرارية التميز والإبداع.

حروفيات حداثية

وتشارك الخطاطة فاطمة الحمادي، في هذه النسخة من المعرض بحروفيات حداثية تضم أقوالاً مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أما الخطاطة وفاء الكندي فقدمت لوحة بالخط الديواني تحمل مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ((إن البلاد بحاجة إلى أبنائها لأن عليهم يعتمد الحاضر والمستقبل)). ويعرض الخطاط عمرات البلوشي في المعرض، عملين إبداعيين من الخطوط القديمة.

ومن الفنانين المشاركين في المعرض أيضاً: فاطمة السيد، عايشة المرزوقي، فاطمة الظنحاني، فاطمة سالمين، بسمة الظنحاني، ندى المازمي، عبد الشكور تهلك، رقية محمد علي.