معرض «الكتاب المستعمل» في مكتبة الراشدية تعزيز لقيم الاستدامة

شهد معرض الكتاب المستعمل في مكتبة الراشدية في دبي، إقبالاً لافتاً من الجمهور، فيما يقام المعرض بالتزامن مع فعاليات المخيم الشتوي لـ((مكتبات دبي العامة))، ويتضمن أكثر من 10 آلاف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية للكبار والأطفال، بهدف تلبية حاجة جمهور المكتبة المتعدد الثقافات المعرفية، وتشجيعه على الاهتمام بالكتاب وإعادة تدويره، تحت مظلة استدامة الثقافة والفنون وجعل الثقافة في متناول الجميع.

قيم مستدامة

ويؤكد عيسى الحوسني، أخصائي أول مكتبات بمكتبة الراشدية، أن ثقافة الكتاب المستعمل هي من الأطروحات الرائجة عالمياً، وتؤسس لعلاقة مستدامة بين القارئ والمثقف، مشيراً إلى المعرض يؤكد أهمية اقتناء الكتاب المستعمل كونه من المعارف التي لا تندثر ولا تتأثر بالزمان والمكان، وباتت اليوم الكتب المستعملة تمتلك أسواقاً على شبكات التواصل الاجتماعي ومزادات متخصصة وفقاً لقيمة الكتاب وندرة طباعته ومحدودية إصداراته، وكذلك أهمية المؤلف أو الفترة الزمنية التي يطبع خلالها الكتاب.

3 آلاف

ويضيف الحوسني: الكتاب المستعمل يلقى رواجاً منقطع النظير، والمعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور من كل الأعمار لمطالعة الكتب المعروضة واقتناء ما يوافق ثقافتهم القرائية.

وتابع الحوسني: أسعار رمزية للكتب في المعرض تتراوح بين 3 و5 و10 دراهم، وتم في اليوم الأول من العرض بيع أكثر من 3000 كتاب ومجلد.

مكتبة الطفل

ويضيف الحوسني: ثقافة الكتاب المستعمل تحمل بين طياتها العديد من القيم والمفردات الإنسانية والثقافية وتعزز مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير، لاسيما في أوساط الأطفال واليافعين، والتي تتطرق بصورة غير مباشرة لفكرة المشاركة واستعارة الكتب عبر إنشاء مكتبات فردية صغيرة تنمو بنمو القراءات والمقتنيات التي قد يشكل الكتاب المستعمل جزءاً كبيراً من مساحة مكتبة الطفل في المنزل، الذي يجد في الكتاب المستعمل قيمة معرفية وأهمية كبيرة.