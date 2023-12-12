مخيم متحف الاتحاد الشتوي.. بيئة إبداعية ملهمة للأطفال

باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية المبتكرة، صممتها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، لأطفال مخيم متحف الاتحاد الشتوي، الذي يقام تحت شعار ((عناصر الاتحاد))، خلال الفترة من 18 وحتى 29 ديسمبر الجاري، حيث تمنحهم من خلاله فرصة التعرف على حكاية تأسيس الدولة ونشأة الاتحاد واستكشاف رموز الثقافة المحلية، ما يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ويثري خبراتهم الحياتية، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية تشجع نمو المواهب الناشئة ضمن المنظومة التعليمية وخارجها.

تجارب ثقافية

وخلال فترة المخيم الذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 6 و16 عاماً، سيكون الأطفال على موعد مع مجموعة غنية من التجارب الثقافية التي ستتيح لهم فرصة استكشاف مساحات متحف الاتحاد التي تروي تاريخ الدولة وحكاية تأسيسها وما حققته من قفزات نوعية وضعتها في الصدارة، والاستماع إلى تفاصيل قصة اجتماع عام 1968، وسيرة الآباء المؤسسين وإرثهم وإنجازاتهم عبر استخدام تقنيات سرد مبتكرة. وباستخدام الفنون وأدوات الثقافة المختلفة، سيكتشف الأطفال ملامح الحياة في الإمارات، وأبرز العادات والتقاليد المحلية، ومن خلال ورش العمل المتنوعة سيتفاعلون مع الإبل والصقور ويتعرفون على أصول رياضة الصقارة التراثية.

تحفيز وابتكار

ومن جهة ثانية، سيتعرف الأطفال خلال فترة المخيم على علاقة سكان دبي مع البحر، ومهنة الغوص وطرق صيد اللؤلؤ التقليدية التي شكلت مصدر رزق لسكان دبي على مدار عقود طويلة، بالإضافة إلى خطوط التجارة القديمة، وسيتدربون على طرق الاهتداء بالنجوم ودورها في تحديد الطرقات والاتجاهات، إلى جانب تمكينهم من تصميم نماذج مختلفة من القوارب والمباني القديمة باستخدام طرق إبداعية متنوعة، ما يساهم في تحفيزهم على الابتكار. وسيشكل النقل والمواصلات جزءاً مهماً من فعاليات المخيم، حيث سيتعرف الأطفال من خلاله على مسارات تطور النقل وانتقاله من الجمال والمراكب الشراعية وحتى المركبات الفضائية والطائرات بدون طيار، وسيتسنى لهم في هذا السياق، لقاء أحد رواد الفضاء الإماراتيين للاطلاع على تفاصيل رحلته إلى الفضاء.

خبرات جديدة

ولفت عبدالله الفلاسي، مدير متحف الاتحاد، إلى أهمية تهيئة بيئة إبداعية للأطفال تساهم في إثراء معارفهم وتمكنهم من إطلاق العنان لطاقاتهم وتحفزهم على اكتشاف مواهبهم المختلفة. وقال: ((يمثل مخيم متحف الاتحاد الشتوي مساحة ملهمة للأطفال، من خلال سلسلة التجارب الثقافية والتعليمية التي يوفرها لهم لمساعدتهم على اكتساب خبرات جديدة واستكشاف محيطهم الاجتماعي، والتعرف على تاريخ الدولة وقصة الاتحاد والكثير من تفاصيل الثقافة المحلية، ما يساهم في تعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم))، لافتاً إلى حرص ((دبي للثقافة)) على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتشجيعهم على التعبير عن ذواتهم وتنمية قدراتهم على التواصل مع الآخرين، عبر إشراكهم في فعاليات وأنشطة مختلفة قادرة على الارتقاء بثقافهم.

يذكر أن كافة فعاليات أنشطة المخيم تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وتقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والفنانين والمختصين في تطوير المهارات، لضمان حصول الأطفال على ما يحتاجونه من خبرات، وتعكس جهود ((دبي للثقافة)) الهادفة إلى بناء أجيال مبتكرة ومبدعة.