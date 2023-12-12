27 مليوناً يشاركون في التصويت على جوائز «دبي غلوب سوكر»

كشفت غلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز ((دبي غلوب سوكر)) المقدمة من ((نخيل)) وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 27 مليوناً من عشاق كرة القدم حول العالم في التصويت لتحديد القوائم النهائية لمرشحي جوائز دبي غلوب سوكر 2023. ويُقام حفل توزيع الجوائز في منتجع أتلانتس النخلة في 19 يناير المقبل. وفتحت أصوات المشجعين الباب أمام توقعات مشوقة بشأن اللاعبين الذين سيفوزون ضمن القوائم النهائية للجوائز في الـ 20 فئة، ولا سيما جائزة أفضل لاعب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هيمنا على نتائج التصويت لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ونجم ريال مدريد الصاعد جود بيلينغهام، المرشح للفوز بأربع جوائز، بما فيها أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب ناشئ.

رونالدو يتصدر

وتصدر كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي صاحب الـ 38 عاماً، نتائج التصويت في جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، والتي يتنافس فيها مع كل من ميسي وبيلينجهام ونجم الهلال نيمار ونجم ليفربول محمد صلاح.

كما تصدّر النجم البرتغالي القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط الجديدة، إلى جانب كل من كريم بنزيما من نادي الاتحاد، ورياض محرز من نادي الأهلي السعودي، وسالم الدوسري من نادي الهلال، ومحمد الشناوي من نادي الأهلي المصري.

وأطلقت ((دبي غلوب سوكر)) 2023، جائزة أفضل ناد في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد ترشيح نادي الأهلي المصري، الفائز بالدوري المصري الممتاز 43 مرة، إضافة للأندية السعودية الثلاثة النصر والاتحاد والهلال، ونادي شباب الأهلي الإماراتي.

ونجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، في قيادة الفريق لحصد خمسة ألقاب خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 10 أشهر، بما فيها تعزيز رقمه القياسي بإضافة اللقب الـ 11 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى خزائن النادي، ولم يكن مفاجئاً وصول كولر إلى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل مدرب، إلى جانب كل من كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد، وبيب غوارديولا من مانشستر سيتي، ولوتشيانو سباليتي الفائز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز مع نابولي. كما جاءت أندية المدربين الثلاثة، بالإضافة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس، ضمن القائمة النهائية المكونة من عشرة مرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.

قائمة المرشحات

ومن ناحية أخرى، تضم القائمة النهائية للمرشحات بالفوز بجائزة أفضل لاعبة مجموعة مميزة من اللاعبات، بمن فيهن نجمة منتخب إسبانيا والفائزة بكأس العالم أيتانا بونماتي، والنيجيرية عزيزات أوشوالا، والكولومبية ليندا كايسيدو، إضافة إلى ثلاث من نجمات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ماري إيربس (مانشستر يونايتد) وأماندا إليستيت (أرسنال) وسام كير (تشيلسي). وينضم فريق نادي برشلونة للسيدات إلى قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات، إلى جانب كل من أرسنال وتشيلسي وبايرن ميونيخ وروما. وبدوره، ينضم النجم المغربي ياسين بونو، الذي يُمثل نادي الهلال من الدوري السعودي الممتاز، إلى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل حارس مرمى مع كل من إيدرسون من مانشستر سيتي، وتيبو كورتوا من ريال مدريد.

فئتان جديدتان

وأطلقت ((غلوب سوكر)) هذا العام فئتين جديدتين هما جائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، وجائزة أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي، واللتان نجحتا في جذب نحو نصف مليون صوت، مع تصدر نادي روما حالياً لقائمة الترشيحات، في حين يقود باولو ديبالا قائمة المرشحين للفوز بالجائزة الأولى.

يُذكر أن باب التصويت في الجولة الثانية والأخيرة سيكون مفتوحاً في 11 فئة رئيسية وأربع جوائز رقمية، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي حتى 28 الجاري.

علماً أنّ لجنة التحكيم الرسمية، والمكونة من أكثر من 30 من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، ومارتشيلو ليبي سيكون لها الكلمة الفصل في تحديد الفائزين.

رعاية

وأعلنت ((غلوب سوكر))عن انضمام شركة إيتالبريزيوسي إلى الجهات الراعية الذهبية؛ وإسعاد بوصفها شريكاً داعماً إلى قائمة الجهات الراعية لنسخة عام 2023. وتشهد الفعالية دعم الجهات الراعية المعتادة، وتشمل دوري الدرجة الأولى الإيطالي وشركة النابودة للسيارات ((أودي))، ومجموعة طيران الإمارات، وشركات تاتاتو ومونتيجرابا وباور هورس وسيلفر ساندز وسوشي سامبا.

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