أوستهاوزن يحقق اللقب الـ 10 في «السباق إلى دبي»

حقق الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن اللقب الشخصي العاشر في مسيرته في جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، بعدما حصد فوزه في بطولة ألفريد دونهيل الجنوب أفريقية.

جاء فوز اوستهاوزن بعد منافسة قوية امتدت ليوم خامس إضافي بسبب أحوال الطقس الماطرة، لينهي المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربتين عن صاحب المركز الثاني الجنوب أفريقي تشارل شوارتزيل الذي حقق 16 ضربة تحت المعدل.

يعتبر هذا أول لقب لأوستهاوزن منذ خمس سنوات، عندما توج بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة في ديسمبر من عام 2018، وهو الذي حقق نجاحات بارزة في مسيرته من أهمها حصد لقب البطولة المفتوحة العريقة في أسكتلندا في 2010، وهي إحدى أهم البطولات الكبرى في رياضة الغولف.

طموح

من جانبه، اعترف أوستهاوزن عقب الفوز، أنه حاول في 12 مشاركة سابقة حصد اللقب، لذلك فإن الفوز كان يريده بشدة، وقال: ((إنها واحدة من البطولات التي أردت دائماً الفوز بها، استغرق الأمر مني بعض الوقت لكنني نجحت في تحقيق ذلك في نهاية المطاف)).

وكان الإنجليزي ماركو بينج أحد أكبر المستفيدين في البطولة بعدما جاء بالمركز الرابع، ليتقدم 28 خطوة ويصبح بالمركز 13 في ترتيب ((السباق إلى دبي)) من رولكس، الصادر لهذا الأسبوع، والذي يتنافس فيه اللاعبون على مدار الموسم.

44 بطولة

ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي)) بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب ((السباق إلى دبي))، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

6 بطولات

ويشهد الموسم الجديد إقامة 6 بطولات على الأقل في المنطقة ضمن جولة دي بي ورلد، منها خمس بطولات في الإمارات، وهي: بطولة ((دبي إنفيتيشنال)) في منتجع خور دبي للغولف بالفترة 14-١١ يناير المقبل، بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للغولف 21-١٨ يناير، بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف 28-٢٥ يناير، بطولة البحرين 4-١ فبراير المقبل، بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للغولف 10-٧ نوفمبر 2024، بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف 17-١٤ نوفمبر 2024.

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