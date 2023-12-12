1200 لاعب في انطلاقة «آسيوية الشطرنج للشباب والناشئين» بالعين اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم في مركز العين للمؤتمرات، منافسات بطولة آسيا للشطرنج للشباب، والناشئين، والأشبال، للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18، سنة للذكور والإناث، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة، يمثلون 44 دولة.

ويقام الحدث بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وإشراف الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وتعود البطولة إلى مدينة العين من جديد، بعد آخر نسخة أقيمت بها عام 2007، كما تعد الأكبر على مستوى القارة لفئاتها المختلفة، وكذلك أعداد المشاركين.

ويترأس لجنة الحكام بالبطولة الماليزي حميد مجيد، بالإضافة إلى 4 حكام آخرين وهم حسین توردياليف من أوزبكستان وسلمان طارق من الإمارات لفئة الذكور وأنتون من فيتنام وكوثر من كازاخستان لفئة الإناث. فيما تم اختيار الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم ليكون رئيساً للجنة اللعب النظيف.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللجان العاملة وضعت لمساتها الأخيرة من حيث الاستعداد تأهباً لخوض منافسات البطولة الأضخم على مستوى القارة.

يذكر أن البطولة تعد من بين أهم البطولات في أجندة الاتحاد الآسيوي والبطولات القارية للفئات العمرية عالمياً وتجمع العديد من المواهب الشابة الآسيوية، وتعتبر كرنفالاً حقيقياً للمواهب الشطرنجية الواعدة، وتولي الاتحادات المحلية أهمية كبرى للبطولة التي تعد بمثابة شهادة ميلاد لعدد من أبرز نجوم الشطرنج الآسيوي مثل راميش بابو براجناندا وصيف كأس العالم للشطرنج، والأوزبكي نادر بيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع.

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