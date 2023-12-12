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الروسي باتيرجازييف يتألق في «ليلة الأبطال» ضمن مونديال الملاكمة بدبي

12/12/2023 7:28:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز الروسي ((ألبرت باتيرجازييف)) لقب بطولة العالم الأولى للرابطة الدولية للملاكمة المحترفة، بتغلبه على الكوبي ((لازارو ألفاريز)) بوزن 60 كلغ في النسخة الثامنة من ((ليلة الأبطال)) التي جرت في صالة ((الأجندا)) بدبي بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف الدول، وشهدت أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية، وشهدت المباراة الافتتاحية لـ ((ليلة الأبطال)) بداية قوية من الإماراتي سلطان النعيمي في مواجهته مع نورجيجيت ديوشيبايف من قيرغيزستان لكن الملاكم القيرغيزي فاز بالإجماع واستطاع التحكم بالمباراة.

وتألق البطل الأولمبي الروسي باتيرجازييف في المواجهة الصعبة مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي ألفاريز، وتوج باللقب العالمي، حيث سيطر على الهجوم، رغم ضربات منافسه القوية وكان من الصعب تحديد الفائز في المباراة حتى النهاية، وحقق باتيرجازييف الفوز، ومعادلة السجل الشخصي مع ألفاريز 2-2.

وشهدت المباريات التي جرت تحت مظلة الرابطة الدولية للملاكمة، تألق اللاعبين الروس إيفجيني تيشتشينكو ومسلم غازيماغوميدوف و مارك بتروفسكي.

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