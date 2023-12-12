مجمع حمدان الرياضي يستضيف الدوري العالمي للسباحة الفنية اليوم

يستضيف مجمع حمدان الرياضي في دبي، منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية التي تنطلق اليوم بمشاركة 160 سباحة من فئات عمرية مختلفة من 12 إلى 30 عاماً من 14 دولة، ويقام الحدث بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمه أكاديمية ((دبل دي)) للسباحة.

وتضم قائمة الدول المشاركة الإمارات، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، فنلندا، روسيا البيضاء، التشيك، جورجيا، بولندا، الأردن، نيوزيلندا، كازاخستان، روسيا.

ويحضر 110 من السباحات المشاركات من خارج الدولة يمثلن 23 فريقاً وأكاديمية إلى جانب منتخبي روسيا البيضاء واليونان المشاركين بنخبة السباحات التي تتصدرهن اليونانية ايفانجيلا بلاتونيوتيس صاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم ونجمة روسيا البيضاء فاسيلينا خاندوشكا الحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم.

حضور

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث خلاله عبدالله شهداد مدير ((مجمع حمدان الرياضي)) وداريا كالكينا مديرة أكاديمية ((دبل دي)) المنظمة للبطولة والبطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات.

وأكد شهداد الاستعداد التام لتنظيم البطولة وتهيئة مستلزماتها، حيث تحتاج إلى تجهيزات صوتية فوق وتحت الماء وأجهزة تحكيم وتصوير خاصة، وقال إن ((مجمع حمدان الرياضي)) مجهز ومؤهل لتنظيم بطولات في مختلف الرياضات ومن بينها منافسات السباحة الفنية.

وقال: يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة البطولات في الرياضات الأولمبية وتحقيق التنوع في الرياضات على مستوى استضافة تدريبات الفرق أو البطولات، وكذلك تقديم كل سبل الدعم لرياضات المرأة، وقد نظمنا في العام الماضي بالتعاون مع أكاديمية دبل دي بطولة دولية للسباحة الفنية، وقد ساهم نجاح تلك البطولة في تحقيق العديد من الفوائد من بينها استضافة 6 معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات في السباحة الفنية، وكذلك التوسع في تنظيم الحدث، حيث يتم الآن تنظيم الدوري العالمي بمشاركة 160 سباحة من 14 دولة من منتخبات وفرق وأكاديميات.

استضافة

وأعربت داريا كالكينا عن سعادتها بتنظيم الدوري العالمي للسباحة الفنية بمشاركة واسعة وحضور قوي من خارج الدولة، وقالت: الهدف من تنظيم البطولة هو تعزيز مكانة دبي في استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية في هذه الرياضة الأولمبية الرائعة، وكذلك تقديم الفرصة للسباحات الناشئات باللقاء ومشاهدة بطلات عالميات وفرق متقدمة والسير على خطى هؤلاء النجمات وحذو حذوهن للوصول إلى أعلى المستويات والتنافس في البطولات الكبرى، كما أن مشاركة منتخبي اليونان وروسيا البيضاء في البطولة يمنح الجمهور والمشاركات الفرصة لمشاهدة مستويات فنية عالية والتعلم منهما.

وقالت: هذه الرياضة تحقق نمواً وانتشاراً واسعاً وسريعاً على مستوى انضمام سباحات جدد ومدربين جدد وأكاديميات أيضاً، ونحن سعداء أن يكون لدينا 4 فتيات إماراتيات صغيرات يتدربن معنا ويحلمن أن يصبحن مؤهلات لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الدولية.

وأكدت ضيفتا البطولة والقائمات بالتحكيم فيها البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات سعادتهما بالوجود في دبي التي تحرصا على زيارتها، وكذلك التواجد في البطولة للتحكيم وتقديم الإرشادات للأجيال القادمة من السباحات لتكوين بطلات جديدات، كما أكدتا أهمية أن يكون لدى كل سباحة هدف واضح وكبير يعملن بجد على تحقيقه وأهمية دعم العائلات لهن.

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