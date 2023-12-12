كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تنطلق السبت

ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو كأس ((أم الإمارات)) يومي السبت والأحد المقبلين في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة واسعة لنخبة اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام المنافسات ضمن 4 فئات هي تحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفوق 18 عاماً، وتبلغ قيمة الجوائز 400 ألف درهم، وتبدأ مرحلة الميزان يوم الجمعة المقبل وجرى تخصيص منافسات اليوم الأول من البطولة للأدوار التأهيلية والإقصائية، على أن تستكمل يوم الأحد بالأدوار النهائية وتتويج الفائزين.

وتحظى كأس ((أم الإمارات)) للجوجيتسو، بأهمية خاصة لدى اللاعبات والأندية في الدولة، حيث تعد واحدة من 3 بطولات محلية تتيح للأندية الرياضية والأكاديميات على مستوى الدولة فرصة المنافسة القوية للفوز بواحد من أغلى الألقاب، إلى جانب بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو.

مكانة خاصة

وقال يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تتمتع كأس ((أم الإمارات)) بمكانة خاصة في نفوس بنات الإمارات وتعتبر من أبرز البطولات المحلية التي تسلط الضوء على المواهب الرياضية النسائية الصاعدة، وصناعة البطلات من بنات الوطن القادرات على تحقيق الإنجازات على أعلى المستويات والوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأضاف: تسهم هذه البطولة الغالية في ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في جميع الساحات ولا سيما الرياضية، وتوفر بيئة مثالية لاستدامة تطور مستويات وأداء لاعبات الجوجيتسو وتعزيز استعداداتهن لخوض الاستحقاقات المقبلة، ناهيك عن دورها في رفد المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب القادرة على إحداث الفارق ومواصلة مسيرة الإنجازات على الساحات المختلفة.

وتابع: شهدت كأس أم الإمارات للجوجيتسو منذ انطلاقتها قبل 7 أعوام تطورات كبيرة على صعيد المشاركة والتنظيم والاهتمام المتنامي من الأندية والأكاديميات، حتى أصبحت من أهم البطولات، ولا شك أن إضافة فئة تحت 14 عاماً لمنافسات نسخة الموسم الحالي يعكس مدى اهتمام الاتحاد بشريحة البراعم والمواهب الواعدة ويترجم استراتيجيته في الاهتمام بهذه الفئة منذ مراحلها الأولى لربطها باللعبة منذ الصغر.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن كأس ((أم الإمارات)) للجوجيتسو إحدى أبرز الفعاليات على مستوى الدولة، مشيراً إلى سعادته بتصدر أكاديمية ((بالمز الرياضية)) منافسات فئة الشابات خلال النسخة الأخيرة من البطولة، وقال: تألقت لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات على مدار السنوات الأخيرة، وسجلن أداء استثنائياً في مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس قدرتهن على المساهمة في رفع رصيد الدولة من الميداليات، ومن هنا يبرز دور بطولات الاتحاد العديدة والتنافسية وفي مقدمتها كأس ((أم الإمارات))، وندرك بأن لاعباتنا يتمتعن بمستويات متميزة وروح تنافسية عالية تضمن تميزهن في هذه البطولة المرموقة.

وقال محمود السيد، مدير أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة الذي تصدر فئة الكبار في نسخة العام الماضي: نثق بقدرتنا على الدفاع عن اللقب والفوز بالبطولة، حيث بذلت لاعباتنا قصارى جهدهن في التدريب والاستعداد لخوض النزالات على مدار الأشهر الأخيرة. ونتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على منحه اللاعبات هذه الفرصة الثمينة لإظهار عزيمتهن ومهارتهن والتنافس على أعلى المستويات)). ونجح نادي الوحدة في تحقيق لقب الموسم الماضي في فئة الكبار ((فوق 18 عاماً)) متفوقاً على بني ياس والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما حصد الوحدة اللقب على مستوى فئة الشابات ((تحت 18 عاماً)) متقدماً على العين والجزيرة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرزت أكاديمية ((بالمز الرياضية تيم 777)) اللقب في فئة الناشئات ((تحت 16 عاماً))، متفوقة على الوحدة الذي حل وصيفاً والعين الذي حل ثالثاً.

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