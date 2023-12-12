110 صقور في فعاليات مهرجان «ليوا الدولي»

سجلت منافسات مسابقة الصقور ضمن اليوم الرابع من مهرجان ((ليوا الدولي)) مشاركة 110 صقور في فئة ((الملاك - فرخ)) وانقسمت إلى 4 أشواط . وفاز بلقب شوط ((جير شاهين)) ((صقر)) سعيد بن أحمد مجرن الملقب ((حشيم))، وقطع مسافة 400 متر محققاً 20.422 ثانية، وجاء ثانياً فارس غانم المزروعي.

وشهد شوط ((جير بيور)) فوز ((صقر)) عمر العامري والملقب ((الباهر)) بالمركز الأول وجاء ثانياً عبدالعزيز الكندي، وثالثاً أحمد الخيلي، وفي شوط ((جير قرموشة)) حقق ((صقر 44))، لمالكه أحمد الشدي المركز الأول، وجاء ثانياً عباد الفلاحي.وفي شوط ((جير تبع)) حقق المركز الأول صقر المنصوري الملقب ((ب 8))، وجاء ثانياً خالد الهاملي. وتقام اليوم منافسات فئة ((محترفين فرخ)).

وكرم الفائزين عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وحمدان المزروعي مدير النادي.

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