منتخبنا للشراع يطارد الحلم الأولمبي في «آسيوية تايلاند»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق اليوم بنادي رويال فارونا للقوارب واليخوت في مدينة باتايا التايلاندية منافسات البطولة الآسيوية للشراع الحديث والمؤهلة إلى أولمبياد باريس بمشاركة كبيرة من المنتخبات الوطنية والتي تطمح لتحقيق الحلم الأولمبي.
ويشارك منتخبنا الوطني للشراع الحديث في منافسات القوارب ((ألكا 7 و6))، ويقوده بطلنا العالمي عادل خالد وزميله حمزة آل علي في تحدي منافسات ((ألكا 7))، وبطلتنا ضحى آل بشر في منافسات ((ألكا 6))، ويرافق المنتخب في مهمته زهير اللباط المدير الفني للشراع الحديث.
وكان منتخبنا خضع لبرنامج إعداد طويل شمل عدداً من المشاركات الخارجية طوال 2023 وحقق الكثير من النجاحات، من بينها تألق بطلنا عادل خالد بفوزه بميداليتين عالميتين "فضية في فئة الكا 7 وبرونزية فئة الكا 6، فيما أضاف ميدالية برونزية في البطولة الآسيوية في نينغبو الصينية، ونجح في تحقيق ميدالية فضية في منافسات الكا 7 في الدورة العربية الخامسة عشرة للألعاب الرياضية في الجزائر، ويأمل في تكرار إنجازه عام 2008 عندما أصبح أول رياضي يمثل الشراع الحديث في الدورات الأولمبية في بكين، كما أن ضحى تألقت في الدورة العربية الخامسة عشرة للألعاب الرياضية وحققت الميدالية البرونزية في منافسات فئة الكا 6.
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