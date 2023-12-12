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منتخبنا للشراع يطارد الحلم الأولمبي في «آسيوية تايلاند»

12/12/2023 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم بنادي رويال فارونا للقوارب واليخوت في مدينة باتايا التايلاندية منافسات البطولة الآسيوية للشراع الحديث والمؤهلة إلى أولمبياد باريس بمشاركة كبيرة من المنتخبات الوطنية والتي تطمح لتحقيق الحلم الأولمبي.

ويشارك منتخبنا الوطني للشراع الحديث في منافسات القوارب ((ألكا 7 و6))، ويقوده بطلنا العالمي عادل خالد وزميله حمزة آل علي في تحدي منافسات ((ألكا 7))، وبطلتنا ضحى آل بشر في منافسات ((ألكا 6))، ويرافق المنتخب في مهمته زهير اللباط المدير الفني للشراع الحديث.

وكان منتخبنا خضع لبرنامج إعداد طويل شمل عدداً من المشاركات الخارجية طوال 2023 وحقق الكثير من النجاحات، من بينها تألق بطلنا عادل خالد بفوزه بميداليتين عالميتين "فضية في فئة الكا 7 وبرونزية فئة الكا 6، فيما أضاف ميدالية برونزية في البطولة الآسيوية في نينغبو الصينية، ونجح في تحقيق ميدالية فضية في منافسات الكا 7 في الدورة العربية الخامسة عشرة للألعاب الرياضية في الجزائر، ويأمل في تكرار إنجازه عام 2008 عندما أصبح أول رياضي يمثل الشراع الحديث في الدورات الأولمبية في بكين، كما أن ضحى تألقت في الدورة العربية الخامسة عشرة للألعاب الرياضية وحققت الميدالية البرونزية في منافسات فئة الكا 6.

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