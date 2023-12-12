«الأبيض» يواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً في أبوظبي

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخب قيرغيزستان يوم 30 الجاري باستاد محمد بن زايد، ومنتخب عُمان في أبوظبي يوم 6 يناير المقبل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، ويلعب ((الأبيض)) في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو عن برنامج الأبيض للبطولة ينطلق 26 الجاري بإقامة معسكر داخلي يستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة المقرر يوم 8 يناير.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر أبوظبي قريباً على أن يتم إعلان القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة يوم 7 يناير خلال مؤتمر صحافي، وسيجري ((الأبيض)) تدريباته اليومية في معسكر أبوظبي في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات. الجدير بالذكر أن بداية المعسكر ستشهد غياب لاعبي شباب الأهلي والشارقة بسبب استعدادهم لخوض مباراة كأس السوبر المقررة يوم 29 الجاري باستاد آل مكتوم، وسيلتحقون بالمعسكر بعد المباراة.

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