Wednesday, 13 December 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الأبيض» يواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً في أبوظبي

12/12/2023 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخب قيرغيزستان يوم 30 الجاري باستاد محمد بن زايد، ومنتخب عُمان في أبوظبي يوم 6 يناير المقبل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، ويلعب ((الأبيض)) في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو عن برنامج الأبيض للبطولة ينطلق 26 الجاري بإقامة معسكر داخلي يستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة المقرر يوم 8 يناير.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر أبوظبي قريباً على أن يتم إعلان القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة يوم 7 يناير خلال مؤتمر صحافي، وسيجري ((الأبيض)) تدريباته اليومية في معسكر أبوظبي في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات. الجدير بالذكر أن بداية المعسكر ستشهد غياب لاعبي شباب الأهلي والشارقة بسبب استعدادهم لخوض مباراة كأس السوبر المقررة يوم 29 الجاري باستاد آل مكتوم، وسيلتحقون بالمعسكر بعد المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12122023000110011019ID1107583633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث