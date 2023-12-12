«أبيض الناشئين» يفوز على منتخب الأردن في بطولة غرب آسيا



فاز منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم على منتخب الأردن بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا العاشرة، التي أقيمت اليوم على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة، سجل هدف «أبيض الناشئين» هزاع فيصل.



حضر المباراة إبراهيم النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.



وتغلب منتخب السعودية على نظيره منتخب سوريا بهدفين مقابل لا شيء.

ومع ختام الجولة الأولى، تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع منتخبنا الوطني، (ثانياً)، وحل المنتخب الأردني (ثالثاً)، والسوري (رابعاً) بلا نقاط.



ويلتقي بعد غد الخميس منتخبا الأردن والسعودية في الخامسة مساءً، ويواجه منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الثامنة مساء «بتوقيت الإمارات».

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