«أبيض الناشئين» يفوز على منتخب الأردن في بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم على منتخب الأردن بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا العاشرة، التي أقيمت اليوم على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة، سجل هدف «أبيض الناشئين» هزاع فيصل.
حضر المباراة إبراهيم النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.
وتغلب منتخب السعودية على نظيره منتخب سوريا بهدفين مقابل لا شيء.
ومع ختام الجولة الأولى، تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع منتخبنا الوطني، (ثانياً)، وحل المنتخب الأردني (ثالثاً)، والسوري (رابعاً) بلا نقاط.
ويلتقي بعد غد الخميس منتخبا الأردن والسعودية في الخامسة مساءً، ويواجه منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الثامنة مساء «بتوقيت الإمارات».
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