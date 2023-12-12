بكاء القراءة

حينما أقرأ كتاباً بديعاً، قصة أو رواية أو كتاباً فكرياً، أتأثر به، ويأخذ مني التفكير فيه فترة طويلة، إلى أن يقع في يدي كتاب آخر، أفضل منه فكرة وجودة. وقتها فقط تخفّ لدي الشحنة الدرامية التي خلّفها الكتاب السابق، فأدخل مسروراً في الكتاب الجديد، وهكذا. هذا ما قاله لي أحد أصدقائي، وقد عرفته يلتهم الكتب التهاماً ولا يقرؤها مثلنا. يتحدث عن جانب من نشوة القراءة والكتابة، التي أشبه بنشوة العيون بالوسن.

علمت بأن ثمة كثيرين مثله، ممن أدركتهم عادة القراءة وحرفة الكتابة. لكن ما أراه، إلى حد ما، ليس سليماً، هو أن بعض الأحداث يتأثر الشخص بها عند قراءتها، إلى حد يجد نفسه معها غارقاً فيها بعمق، لا ينجده سوى سخونة دمعة أو دمعتين، سقطتا على غفلة، من مقلتيه، عندها فقط، يعدّل جلسته، بعدما ينظر يمنة ويسرة متأكداً من خلو المكان، خشية أن يراه أحد.

يحدث هذا عند قراءة قصص الحب التاريخية، غير العادية، تلك التي لا تشبه قصص زماننا. وفي حالة البكاء، أتساءل: على ماذا يبكي القارئ، على النهاية المأساوية لقصة الحب، أم ما أبكاه حجم التضحية المتبادلة بينهما، على نحو فاق فيه احتمال الكثير من المحبين، وفي النهاية لم يحصلا على وصال شاف؟ أم أن بكاء القارئ في هذه الحالة كان على نفسه، كونه لم يصادف في حياته حباً صادقاً كالذي انتهى من قراءته دامعاً ؟ ما أقسى كتّاب القصص، لا يفكرون سوى بكتابة القصة، لا بقلوب القراء الواهية.

يحق طرح سؤال هنا: كيف يبكي الرجل متخلياً عن صلابته وجلده؟ فلطالما تربينا على أن دمعة الرجل عصيّة عزيزة. لا يجب أن يبكي مهما كان الموقف. وليضع جانباً ما يقوله علم النفس من أن البكاء حالة صحية لدى الشخص، يستدعي بها توازنه المفقود، لكن من قال إن المحمولات التراثية يمكن أن تؤثر فيها الاكتشافات العلمية؟