غوتيريش و«المعركة المقدسة»

أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش على هامش منتدى في قطر أنّ ((حرب غزّة أصابت مجلس الأمن بالشلل)) ونُضيف إنّها ربّما تكون أصابته في مقتل.

الأمين العام للأمم المتحدة كان يتكلّم على خلفية فشل مجلس الأمن الدولي في تبنّي قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزّة لأسباب إنسانية رغم أنّه قدّر وفق المادّة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، أنّ استمرار العدوان الإسرائيلي على أرض فلسطين يهدّد الأمن والسلم الدوليين.

ومعلوم أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية لجأت إلى ((الفيتو)) لمنع تمرير القرار الذي تقدّمت به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل وقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية، ومعلوم أيضاً أنّ 13 دولة في مجلس الأمن من أصل 15 ساندت القرار، ومعلوم كذلك أنّ توصية صدرت سابقاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 121 دولة طالبت بوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل مدعومة بالولايات المتّحدة اعتبرت أنّ أهداف حربها أهمّ من مقتضيات القانون الدولي الإنساني وهي لذلك قرّرت مواصلة عدوانها وضربت عرض الحائط بكلّ مناشدات وطلبات المجتمع الدولي.

وما قد يفسّر مروق إسرائيل من الالتزام بمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، هو تعويلها الدائم والمضمون على الدعم اللامشروط الذي يقدّمه لها بعض الغرب الليبرالي وتحديداً الولايات المتحدة مهما احتدّت سلوكياتها السياسية العدوانية ومهما أمعنت في خرق القانون وقرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي أكّدته أحداث غزّة الأخيرة.

وما قد يفسّر ثانياً نزوع إسرائيل الممنهج إلى الخروج عن الإجماع الدولي وعن منظومة القيم الإنسانية التي تمثّل مشتركاً بين الأمم والشعوب، ما ذهب إليه الكاتب الصحفي في عدد من الصحف الفرنسية أكرم بالقايد من أنّ هناك ((ثقافة متغلغلة داخل الطبقة السياسية (في الغرب) تعمل بمقتضاها على ألّا تمثّل منظمة الأمم المتحدة عائقاً أمام مصالح وأمن إسرائيل، وهي التي لم تتعرّض مطلقاً لعقوبات دولية ذات أهمّية)) مهما أتت من أفعال عدوانية في حقّ الشعب الفلسطيني.

وقد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس لتؤكّد هذا المنحى حيث جدّد الدعم العسكري المتواصل لإسرائيل رغم النصح ((بتوخّي الحذر لأنّ الرأي العام الدولي يمكن أن يتغيّر بين عشية وضحاها)).

وفي مقابل هذا السلوك السياسي المغالي في المساندة، ذكر أنطونيو غوتيريش أنّه ((لن يستسلم)) لمنطق خرق القانون الدولي، حتّى إنّه بدا كآخر المدافعين عن المنتظم الأممي وعن القانون الدولي وعن القانون الدولي الإنساني، وإنّ هذا الانحياز للقيم الإنسانية من طرفه لم يكن ليفاجئ الملاحظين الذين يعرفون طينة هذا الرجل النضالية.

هذا البرتغالي الذي تقلّد مناصب مهمّة في بلده وقاد إصلاحات كبرى وتولّى الأمانة العامّة للاشتراكية الدولية ثمّ شغل منصب المفوّض السامي لشؤون اللاجئين في مناخ دولي متفجّر وخصوصاً في العراق، وبعد بان كي مون ترشّح إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد مصادقة مجلس الأمن وفاز بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مواقف غوتيريش ليست إذن من فراغ، فهو على درجة عالية من المعرفة بالتاريخ والتاريخ العربي تحديداً وبإسهامات المنطقة العربية في حضارة الإنسان، وهو إلى ذلك يتمتّع بثقافة عالية وكونية عمّقت إيمانه بدور الأمم المتّحدة في إشاعة السلم والأمن والتنمية المستدامة في العالم، وهو لذلك ساهم في تقوية دور الوكالات الأممية المختصّة ولعب دوراً مهمّاً في دعم دول الجنوب في كلّ الأزمات وخصوصاً في أزمة كورونا.

إنّ الرجل قادم من صلب تجربة نضالية ثرية ومتشبّعة بقيم الإنسانية وهو ما يبدو أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تستوعبه، ما دفعها إلى شنّ الهجوم تلو الهجوم عليه ومطالبته بالاستقالة، وخصوصاً بعد دعواته لوقف الحرب على قطاع غزة وإعلان غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصفه الوضع في قطاع غزة وإسرائيل بكونه ((تهديداً للسلم والأمن الدوليين)).

إنّ المعركة التي يقودها أنطونيو غوتيريش هي معركة قيم ولكنّ العالم محكوم للأسف بموازين قوى مختلّة عصفت بكلّ هذه القيم الإنسانية وهو ما يجعل مصير الفلسطينيين بين أيديهم أساساً رغم إسناد أحرار العالم من أمثال غوتيريش.