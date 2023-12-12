هكذا توجهنا أولوياتنا !

في رواية (قائمة رغباتي) للفرنسي غريغور دولاكور، كان لبطلة الرواية، السيدة البسيطة التي كانت تعمل في مشغل خياطة، لائحة رغبات غاية في التواضع، من شاكلة مصباح لمدخل البيت، وشاشة تلفزيون كبيرة ومسطحة ليشاهد منها زوجها مباريات كرة القدم المفضلة لديه، وتشاء الظروف أن تربح جائزة اليانصيب الكبرى، لتبدأ المأساة والتبدلات التراجيدية في حياة المرأة!.

إن السؤال الذي بقي عالقاً في ذهني مذ قرأت الرواية منذ ما يقارب الـ 10 سنوات هو: لماذا بقيت لائحة رغبات هذه السيدة على حالها، لم تتبدل على الرغم من الأموال التي كانت بين يديها ؟، لماذا لم ترفع سقف احتياجاتها وأحلامها، بعد أن أصبحت مليونيرة كما كان متوقعاً أو كما يحصل عادة؟.

لقد وجدتُ في فكرة الأولويات سبباً وحيداً لتصرف المرأة، فقد كانت رغباتها واحتياجاتها محدودة جداً، تنحصر في الضروريات فقط، أما وجود ولديها معها في المنزل أو زيارتهم للأسرة باستمرار، ومحبة زوجها لها ومرافقتها إلى محطة القطارات، وتحضير الطعام لها إذا عادت منهكة من أي رحلة عمل، فكان هو الأولوية الكبرى بالنسبة لها، لذلك كانت خائفة جداً من فقدان ذلك كله!.

إن معظم الناس يحتاجون لما هو أهم من (الأشياء) التي تشترى بالمال، يحتاجون للحب والدعم والشعور بالأمان، وبأنهم لن يهجروا ولن يتركوا وحيدين في أية لحظة وتحت أي ظرف، يخاف البعض إلى درجة الرعب من العجز والشيخوخة والوحدة والمرض، هذه الظروف التي يصبح فيها الإنسان في مسيس الحاجة لأبنائه وأسرته وأهله وأصدقائه، وهنا فلا يمكن لأية رغبات أو احتياجات أن تتساوى أو تقارن بهم، لذلك يفضل هؤلاء التضحية بالمال أو الرغبات كما فعلت بطلة الرواية، من أن يكون المال سبباً في خراب حياتهم كما يعتقدون، عندما يتناهش المحيطون بهم المال ويغادرون للاستمتاع وتلبية رغباتهم !!.

لم تكن المرأة في الرواية أنانية أبداً، لقد كانت خائفة مما سمعته من مستشار مؤسسة اليانصيب النفسي الذي قال لها الكثير عن تملق وتوحش الناس الذين سيتغيرون معها 360 درجة بسبب هذا المال!.