الفائز الوحيد

تصرف الحكومة مئات الملايين على الأندية التي كانت تسمى ((النادي الرياضي الثقافي))، في بداية تأسيسها مع مطلع السبعينات بقرار من وزارة الشباب والرياضة آنذاك، وأصبحت الحكومة مهتمة بهذا القطاع لأهمية دور الأندية الرياضية كونها الحافظ للشباب الثروة الوطنية ومن أجل خلق إبداعات واكتشاف المواهب الكفاءات المؤهلة القادرة لتمثيل المنتخبات الوطنية.

ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا صرفت الدولة المبالغ الطائلة من أجل الرعاية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ولكن للأسف الشديد جرينا وراء الاحتراف بطريقة خاطئة، وأصبحت هذه الأندية التي تحولت للأسف إلى نشاط لكرة القدم والتركيز على الفريق الأول الذي يحرز البطولات، وفي المقابل تم نسيان وتجاهل بقية الرياضات والألعاب الأخرى التي أصبحت شهيدة ((وميتة)) لا حول لها ولا قوة، وخرجت الألعاب باجتهادات فردية يقوم بها بعض المحبين المخلصين لهذه اللعبة، بينما بقية الرياضات الجماعية التي كانت الإمارات منافسة فيها على المستوى الإقليمي والعربي، إذ حققنا نتائج مذهلة في فترة الثمانينات عن طريق الفرق الجماعية، فإننا اليوم لا نرى ذلك الزمن الجميل، لأننا أصبحنا نركز على الفريق الأول لكرة القدم الذي يدافع عن سمعة النادي، وفي مملكة البحرين الشقيقة صدر قرار بدمج الأندية وتغيير مسماها إلى نادٍ رياضي وحذف كلمة الثقافي، أما نحن فمازالت المسميات باقية وقائمة، ليس هنا محور حديثنا وقضيتنا الأساسية.. ما ندعو له ونركز عليه هو أن يتم مراجعة كل ما تم صرفه فقط في عصر الاحتراف، وأن يعاد النظر من خلال دراسة تقييم تحليلية صحيحة لا نترك الأمور تسير بدون أن نضع لها الحلول المناسبة والعلاج للقضاء على ما يحدث في الساحة الكروية اليوم، فالمشكلة كبيرة قد لا يتأثر منها البعض، ولكن حقيقةً الأمر في غاية الخطورة، نرى أن هناك خطورة بالغة تحدث دون أن ندري، وإذا كنا ندري ونعلم فتلك مصيبة أكبر، ونحن مع تطبيق الاحتراف الذي يأتي عبر قنواته التسويقية والاستثمارية، وليس أن نأخذ ((فلوس الحكومة)) ونصرفها على اللاعبين الأجانب والمقيمين والمستوردين بحجة أنه احتراف.

بالله عليكم، مع تطبيق الاحتراف، من هو المستفيد والفائز الأكبر غير اللاعبين الذين ذكرتهم!!

وهنا أكرر أنها كارثة إذا لم نتدارك الأمر، فما نراه اليوم أمر يدعونا إلى التوقف بنظرة صادقة شاملة بعيدة عن المجاملات وهز الرؤوس، ومن خلالها سنكشف معادلة القوة والضعف في الرياضة الإماراتية..

والله من وراء القصد