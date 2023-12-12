قمة دولية لحضّ العالم على دعم اللاجئين اليوم

تعقد الأمم المتحدة، اليوم، قمة دولية تستهدف خلالها مناشدة دول العالم أجمع على دعم اللاجئين والنازحين، في ظل ارتفاع أعدادهم بصورة كبيرة حول العالم في الآونة الأخيرة، بحسب المنظمة التي أعلنت سابقاً أنها تهدف إلى إظهار أن ((التغيير ممكن)) قبيل القمة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستعقد ((المنتدى العالمي للاجئين))، في جنيف، بمشاركة آلاف الشخصيات، تضم رؤساء دول وحكومات، سعياً للتوصل إلى استجابات ملموسة لعمليات النزوح القياسية.

ووفق بيانات أممية، تجاوز عدد النازحين حول العالم 114 مليون شخص بحلول أواخر سبتمبر الماضي، وهو عدد قياسي، بحسب المنظمة، التي أكدت أنه في ظل النزاعات الدائرة في غزة وغيرها، أجبرت أعداداً كبيرة من الناس على الفرار من منازلهم، ما أدى إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين أكثر.

((هجرة كارثية))

وقال المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن الحرب المدمّرة في غزة ستُطرح خلال المنتدى. وأعرب غراندي خلال مقابلة مع ((فرانس برس))، الأسبوع الماضي، عن أمله ((بألّا تكون هناك موجة هجرة إقليمية للفلسطينيين))، منوّهاً بأهمية ((التعامل مع (الأزمة الإنسانية) لمنع هجرة، من شأنها أن تكون كارثية حقاً)).

ولفت غراندي إلى أن النسخة الثانية من الحدث، المقرر له الانعقاد كل 4 سنوات، ستركز محادثاتها اليوم، على مسألة ازدياد حالات النزوح حول العالم.

وأكمل: انطلاقاً من الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للحرب الأهلية الدائرة في السودان، والأزمة الإنسانية في أفغانستان، أدت النزاعات والأزمات إلى موجات نزوح قياسية حتى قبل اندلاع ((حرب غزة)).

ووفق مفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنه بين النازحين حول العالم، البالغ عددهم 114 مليوناً، هرب حوالي 36.5 مليون شخص عبر الحدود، ويعيشون الآن كلاجئين، في عدد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية.

وكانت تركيا، وإيران، الدولتين اللتين استضافتا أكبر عدد من اللاجئين بحلول منتصف العام الجاري، مع 3.4 ملايين لكل منهما، تليهما ألمانيا، وكولومبيا، اللتين تستضيف كل منهما 2.5 مليون لاجئ.

وتأمل الأمم المتحدة من قادة دول العام، خلال المنتدى، وضع سياسة بعيدة الأمد، وترتيبات عملية، لمشاركة العبء والمسؤولية، مع تقديم الدعم المالي والتقني.

وتشارك 5 دول في عقد ((المنتدى العالمي للاجئين)) الحالي، هي: فرنسا، واليابان، والأردن، وكولومبيا، وأوغندا.

مشاركة واسعة

ووفق المفوّضة السامية، تشارك 4200 شخصية في المنتدى، بينها أكثر من 300 لاجئ، رغم أن المفوّضية لم تكشف الكثير من المعلومات عن كبار الشخصيات المشاركة. وذكرت أن الحدث سيكون فرصة ((لإظهار أن التغيير ممكن، وأن هناك طريقاً من اليأس إلى الأمل، ومن الأمل إلى التحرّك)).

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