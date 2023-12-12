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سباق «محموم» بين الوساطة الأمنية الفرنسية والتصعيد جنوبي لبنان

12/12/2023 7:28:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتسب التصعيد الميداني العنيف على الجبهة الجنوبية للبنان، خلال الساعات الماضية، دلالات خطيرة، إذ بدا لافتاً أنه واكب التحرك الفرنسي الناشط في اتجاه لبنان وإسرائيل، في سباق ((محموم))، يسعى لإحلال ((تسوية))، تعيد الهدوء إلى الحدود الجنوبية، على قاعدة الالتزام بتنفيذ القرار الأممي (1701).

ثمّة ربط هذا التصعيد في جانب أساسي منه ببدء لعبة التفاوض ((على الساخن)) عبر الوفد الأمني الفرنسي، رفيع المستوى، المشترك من وزارتي ((الدفاع))، و((الخارجية)) الفرنسيتين، الذي انتقل، أول من أمس، من تل أبيب إلى بيروت، حيث شرع فوراً في إجراء لقاءات معدة مواعيدها سلفاً مع عدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين، علماً بأن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت، وفق معلومات توافرت لـ((البيان))، هي امتداد لنشاط فرنسي من أجل متابعة جبهة الجنوب الساخنة، التي لا تزال تشكل امتداداً لـ((حرب غزة)). وقد سبقت زيارة الوفد الفرنسي، زيارة مماثلة، قبل أيام، لمدير المخابرات الفرنسية، برنار إيمييه، التي أعقبت لقاءات موفد الرئاسة الفرنسية، جان إيف لودريان.

التمديد لـ((القائد))

تزامناً، لا يزال الوضع السياسي يراوح في نقطة التجاذب حول ملف قيادة الجيش اللبناني، وتأخير تسريح قائده العماد جوزف عون (تنتهي ولايته 10 يناير المقبل). وفيما باتت فرصة البت في حكومة تصريف الأعمال، معدومة، لضيق الوقت، تتجه الأنظار إلى المجلس النيابي، حيث سيأخذ الملف طريقه إلى هيئته العامة.

في السياق، ترددت معلومات تفيد بأن الحركة السياسية الأخيرة تقود إلى الاستنتاج بأن التمديد يسلك طريقه إلى الإقرار، وأغلب الظن أن مجلس النواب سيتولى صوغ المخرج القانوني له، علماً بأن المعطيات التي استقتها ((البيان)) تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية، تسهم في التمديد لعون، الذي ارتفعت مؤشراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية، وتحوّل إلى شبه احتمال أوحد، تتحضّر لإقراره تكتلات نيابية متعددة. وعليه، يجزم مؤيدو التمديد لعون، بأن إقرار التمديد حاصل في الجلسة التشريعية، المرتقب تحديد موعدها، خصوصاً أن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوفر، وكذلك أكثرية التصويت على التمديد، ويعتبرون أي طعن بقانون التمديد لعون ساقط سلفاً، باعتبار أنه يندرج في خانة الضرورات القصوى التي تجنب المؤسسة العسكرية السقوط في فوضى وفراغ.

أما معارضو التمديد، في مقدمهم التيار الوطني الحر، فيؤكدون ((لا قانونية)) الإجراء، وبالتالي سيسقطه الطعن به أمام المجلس الدستوري. وهنا، لا يخفي المتابعون تعرض أي قانون، قد يتيح التمديد، لطعن من جانب التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري، لكن إجراءات الطعن، وبته، قد تتطلب أكثر من 6 أشهر، وهي المدة المتوقعة للتمديد.

على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن التحفيز الدولي، في سبيل التمديد لعون، لا بد أن يحصل، في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية غير المستقرة في الجنوب. لذلك، لا بد من البحث عن حل سياسي، يثبت الاستقرار، ويطبّق القرار (1701) نظرياً، ويعيد تشكيل السلطة في لبنان، مع ما يعنيه الأمر من كون التفسيرات المتناقضة المعطاة داخلياً لمسألة التمديد أو معارضته لها ارتباطاتها المتعددة بـ((ملف رئاسة الجمهورية))، وضع المؤسسة العسكرية، وإعادة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني.

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