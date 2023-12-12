موسكو: تقدم كبير للقوات الروسية في زابوريجيا

أعلنت موسكو، أمس، إحراز قواتها ((تقدماً كبيراً)) في محور زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا، في دليل على تكثيف ضغوطها على الأرض، بحسب مراقبين، فيما أفاد الجيش الأوكراني أن روسيا تكثف هجماتها على طول خط الجبهة التي تمتد على حوالي ألف كيلومتر.

وللمرة الثالثة خلال عام، يجوب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أروقة الكونغرس الأمريكي الذي يشهد مداولات مشدودة جداً حول المساعدة الإضافية لكييف.

وحققت القوات الروسية، ((تقدماً ميدانياً كبيراً)) في منطقة زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا، بحسب تأكيدات حاكم المنطقة، يفغيني باليتسكي. فيما يواصل الجيش الروسي ((هجومه الكثيف)) في محيط أفديفكا، وماريينكا، النقطتين الساخنتين على الجبهة الشرقية، على ما قال القائد الأوكراني للمنطقة، أولسكندر تارانفسكي، الذي أكد أن قواته ((صامدة بحزم)) في مواقعها. في الغضون، وصل زيلينسكي إلى الكونغرس للقاء قادة في مجلسي ((الشيوخ))، و((النواب)) قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن.

وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس ((الشيوخ))، تشاك شومر، ((ستكون هذه زيارته الأهم)). واعتبر الكرملين أن أي مساعدة أمريكية جديدة لأوكرانيا ستشكل ((إخفاقاً كبيراً))، وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ((عشرات مليارات الدولارات التي ضخت لأوكرانيا لم تساعدها على النجاح في ميدان المعركة. وعشرات مليارات الدولارات الإضافية التي ترغب بها أوكرانيا سيكون مصيرها الإخفاق الكبير)).

وأضاف ((العديد من إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة تؤدي إلى ((اهتزاز القارب)) (زعزعة الأوضاع) داخل البلاد، وانخفاض نفوذ السلطات فيها)). وأجاب بيسكوف، عن سؤال حول ما إذا كان بديل زيلينسكي، يمكن أن يسهم في التحول إلى التسوية الدبلوماسية للصراع: ((هنا، ربما ما زلنا نتحدث عن المدى الطويل، وبطبيعة الحال، لدى الأجهزة الخاصة معلومات محددة خاصة بها، على أساسها يتم استخلاص هذه الاستنتاجات)).

واستطرد: ((لكن الحقيقة في أن العديد من الإخفاقات التي تحدث باستمرار في أوكرانيا، تؤدي بالطبع إلى أرجحة الزورق، وزعزعة نفوذ السلطات؛ وهذا بالفعل أمر يشاهد بالعين المجردة)). وذكر بيسكوف أن ((موسكو ستتابع عن كثب اللقاء بين بايدن وزيلينسكي)). وبين أن ((المساعدات الغربية لكييف لن تستطيع تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة)).

إلى ذلك، وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أوهايو، جيمس ديفيد فانس، زيارة زيلينسكي ((بالمشينة)). وقال: ((علينا أن نمر بعملية مهينة للغاية عندما يأتي زيلينسكي ويطالب دافعي الضرائب الأمريكيين، بمنحه 61 مليار دولار أخرى، هذه هي المهزلة الأكثر خزياً التي رأيتها)). وأضاف: ((إنها (زيارة زيلينسكي) مخزية تماماً)).

وذكر عضو مجلس الشيوخ، مايك لي، أن أعضاء المجلس لن يستمعوا لتعليمات زيلينسكي. ووفقاً له، تتبادر إلى الأذهان أسباب مشروعة كثيرة للاختلاف مع زيلينسكي، الذي سيتم استقباله في ((الكابيتول هيل))، كما أن رعاية المصالح الأمريكية ليست جزءاً من واجبات الضيف.

وأردف السيناتور: ((لكنها (المصالح الأمريكية) جزء من واجباتنا، ولن نتبع تعليماته (زيلينسكي))).

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