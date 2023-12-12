نتانياهو: غزة ستكون تحت سيطرة إسرائيل مستقبلاً

أعربت السلطة الفلسطينية عن غضبها من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استعداد الجيش الإسرائيلي للمواجهة مع أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، ورفض عودة ((سلطة فتح)) إلى غزة، معتبراً أنه لن يكون القطاع ((فتحستان)) أو ((حماسستان))، فيما رد البيت الأبيض بأنه سيناقش مع نتانياهو تصريحاته بشأن السيطرة العسكرية على غزة بعد الحرب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ((تصريحات نتانياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للسلطات الإسرائيلية في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعربت عن رفضها لإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي جزء منه)).

نتانياهو كان قبل ذلك أمس، قال إن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب، مشيراً إلى أن حكومته لا تستبعد ((احتمال نشوب حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية)).

دعم أمريكي

وقال نتانياهو إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة حماس، وتتصدى للضغوط الغربية لوقف الحرب، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن نتانياهو رفضه مجدداً تأييد عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، قائلاً إن غزة ((لن تكون حماسستان ولا فتحستان)).

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال أول من أمس، إن تل أبيب لا تنوي البقاء دائماً في غزة، وإنها منفتحة على مناقشة بدائل من سيسيطر على القطاع ما دام أنه ليس من الجماعات المعادية لإسرائيل.

وأضاف غالانت للصحافيين أن ((إسرائيل ستتخذ أي إجراء من أجل تدمير حماس، لكن لا نية لدينا للبقاء دائماً في قطاع غزة)).

وفي تحول واضح في الاستراتيجية، على الأقل علناً، دعا غالانت مقاتلي حماس وقادتها إلى الاستسلام، بدلاً من القتل. ((إذا استسلمتم، يمكنكم إنقاذ حياتكم. وإذا لم تستسلموا، فإن مصيركم محسوم)).

جدول زمني

في واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين تصريحات نتانياهو حول دور الجيش الإسرائيلي في غزة بعد الحرب، كما نقلت عنه وكالة رويترز، مشيراً إلى أنه سيتحدث كذلك مع الإسرائيليين بشأن جدول زمني للحرب.

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