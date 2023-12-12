قرقاش: استغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه ((رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والميليشيات والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي، ونشر الأكاذيب والافتراءات)). وقال قرقاش، عبر منصة ((إكس)): ((إن تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي)).

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