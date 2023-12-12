قرقاش: استغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه ((رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والميليشيات والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي، ونشر الأكاذيب والافتراءات)). وقال قرقاش، عبر منصة ((إكس)): ((إن تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي)).
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