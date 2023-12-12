الأمم المتحدة تصف غزة بـ «الجحيم على الأرض»

شهدت حرب غزة تصعيداً نوعياً في يومها السابع والستين، إذ تحدث تقرير إعلامي عن بدء الجيش الإسرائيلي ضخ مياه البحر في الأنفاق، فيما دفعت الاشتباكات المدنيين إلى نزوح مستمر في ظروف إنسانية بائسة، وصفها مسؤول أممي بأنها ((جحيم على الأرض)) مع استمرار الحرب.

وذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) أمس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر في مجمع الأنفاق في غزة، وأضافت أن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع. وأوضحت أن بعض مسؤولي إدارة بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن حركة حماس تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر داخلها. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر. في غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة اقتحام قوات إسرائيلية لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان: ((قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لبضعة أيام)).

زيارة أممية

وزار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس، غزة، موضحاً أن السكان يعيشون في ((جحيم على الأرض)) مع استمرار الحرب.

وقال لازاريني عبر منصة ((إكس)): ((الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض)). ووصف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الوضع في غزة بأنه ((كارثي ومروّع)) مع دمار ((أكبر)) نسبياً مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

آخر حصيلة

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18412 شخصاً، وإصابة 50100، منذ السابع من أكتوبر، إضافة لآلاف ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة.

وفي مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، أكدت الوزارة أن 24 فلسطينياً لقوا حتفهم في الغارات. وتسببت إحدى الغارات بحفرة عميقة وقامت بتدمير المباني المحيطة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح منذ الثالث من ديسمبر ((يواجهون ظروفاً كارثية في أماكن مكتظة بالسكان داخل وخارج الملاجئ)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل 105 من جنوده منذ بدء العمليات البرية، مشيراً إلى أن 20 منهم قضوا في حوادث، منهم 13 قتلوا بنيران صديقة.

وأعلنت ((كتائب القسام)) الجناح العسكري لحركة حماس، قتل 11 جندياً إسرائيلياً واستهداف سبع آليات في حي الشجاعية بشرق غزة.

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