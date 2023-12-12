مسيّرة إسرائيلية تقتل 6 فلسطينيين في جنين

قالت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة أمس، جراء هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة.

وأضافتا أن من بين القتلى فتى عمره 14 عاماً لقى حتفه بعد أن منعت قوات إسرائيلية سيارة إسعاف من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة بطائرات مسيرة، وقال إن الغارة أسفرت عن مقتل عدد غير محدد من الفلسطينيين الذين قال إنهم شوهدوا وهم يلقون عبوات ناسفة ويطلقون النار على قواته.

وقال الجيش في بيان، إن قواته كانت تعمل ((على كشف العبوات الناسفة المزروعة تحت الطرق لمهاجمة القوات الأمنية)). وأضاف أنه عثر على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وفكك منشأة لصنع القنابل وعثر على أنفاق وغرفة مراقبة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شخصاً آخر أصيب في هجوم على حي السيباط بمدينة جنين. وقال وسام بكر مدير مستشفى جنين للوكالة إنه تم استهداف الفلسطينيين بشكل مباشر. وتابعت الوكالة قائلة، إن القوات الإسرائيلية تحاصر ثلاثة مستشفيات في المنطقة.

وقبل هذا الهجوم، ذكرت وزارة الصحة أن 275 فلسطينياً لقوا حتفهم في الضفة منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

اعتقال إداري

وقالت مؤسستان فلسطينيتان، إن السلطات الإسرائيلية حولت ثلاث معتقلات فلسطينيات من مدينة الخليل إلى الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر لكل منهن، فيما مددت اعتقال رابعة لحين إصدار أمر اعتقال من هذا القبيل بحقها لاحقاً.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك: ((الاحتلال أصدر أوامر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، بحقّ الأسيرات جنين محمد عمرو (21 عاماً)، وأنغام محمد عصافرة (21 عاماً)، وشهد محمد عصافرة (20 عاماً))).

وأوضح النادي في بيانه أن السلطات الإسرائيلية مددت اعتقال الأسيرة براءة جمال كرامة (18 عاماً) لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقّها.

وأضافت المؤسستان في بيانهما ((الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نوفمبر أكثر من 2870، علماً بأنّ عددهم بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320)).

اعتقال الآلاف

وذكر نادي الأسير في بيان سابق أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، أمس، 50 فلسطينياً من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3810.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت 22 من رام الله، و12 من بيت لحم، وستة من الخليل، وستة من جنين، وأربعة من نابلس وطوباس.

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