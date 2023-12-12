7000 جهاز إلكتروني من شرطة دبي لحملة «تبرع بجهازك»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، تعهدها بتقديم 7000 جهاز إلكتروني على مدار ثلاثة أعوام، ضمن حملة ((تبرع بجهازك)) التي أطلقتها المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف توفير الأجهزة المستعملة من الأفراد والمؤسسات، وإعادة تجديدها وفق أفضل الممارسات، وتوزيعها على الطلبة الأقل حظاً حول العالم، من أجل مساعدتهم على الحصول على أفضل الفرص التعليمية.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مشاركة شرطة دبي تدعم توجهاتها لتكون في صدارة المؤسسات المساهمة في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها القيادة الرشيدة، خصوصاً المبادرات التعليمية التي تستهدف طلبة المدارس أجيال المستقبل، لمنحهم فرصة الحصول على أعلى مستويات التعليم الذكي والرقمي.

من جهته، أكد الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، أهمية الشراكات الوطنية ودور الجهات الحكومية والمجتمعية بدولة الإمارات في دعم مبادرات المدرسة الرقمية، والمساهمة الفاعلة في توفير حلول وفرص التعليم للطلاب في كل مكان في العالم.

في السياق، أشاد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، بالأهداف السامية لحملة ((تبرع بجهازك)) الساعية إلى إشراك أكبر عدد من المؤسسات والهيئات في القطاعين والحكومي والخاص، لدعم الطلاب بعشرة آلاف جهاز إلكتروني، من خلال التبرع بالفائض والمستعمل من أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح العقيد الأستاذ الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة هدفت إلى تقليص الفجوة الناجمة عن عوائق التكافؤ الرقمي، عن طريق منح الأجهزة المستعملة للطلاب المحتاجين حول العالم، مشيراً إلى أن فرق العمل قامت بتنظيم ورش ومحاضرات لنشر التوعية بأهمية المشاركة في الحملة، إلى جانب التسويق الداخلي في قنوات التواصل المختلفة.

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