«القيادات الدبلوماسية» يحتفي بتخريج 70 كادراً مواطناً

احتفى مكتب التبادل المعرفي في حكومة الإمارات، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بأكثر من 70 خريجاً وخريجة من الكوادر المواطنة المنتسبين لبرنامج ((القيادات الدبلوماسية))، الهادف لتأهيل خبراء التبادل المعرفي في الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات الداعمة لعملهم في نقل ومشاركة تجارب دولة الإمارات دول العالم الشريكة لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي.

ضم البرنامج نخبة الخبرات الإماراتية المتميزة التي أسهمت في برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي مع العديد من حكومات العالم، وركّز على تزويدهم بالمهارات الدبلوماسية التي تمكنهم من نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية باحترافية عالية، وإعدادهم لممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية من خلال تنمية مهارات الدبلوماسية والإدارة المعاصرة، والتعرف على الإطار النظري والتجريبي في المجال الدبلوماسي.

كوادر مؤهلة

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرنامج يعكس حرص حكومة الإمارات على الاستثمار في الإنسان، وإعداد الكوادر المواطنة المؤهلة الاحترافية القادرة على نقل خبرات الدولة إلى العالم، من خلال مبادرات التبادل المعرفي الحكومي التي تغطي أكثر من 30 دولة في مختلف قارات العالم. وقال لوتاه، إن الكوادر الإماراتية المتخصصة في مجالات التبادل المعرفي ستوظف الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في المجال الدبلوماسي في ترسيخ الصورة المشرقة لحكومة دولة الإمارات، وتسهيل عملية نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، مهنئاً خريجي برنامج القيادات الدبلوماسية على إنجازهم البرنامج بنجاح وكفاءة عالية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

تطور مهني

من جهته، قال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: ((صمم البرنامج لتزويد المنتسبين بالمهارات الدبلوماسية العملية اللازمة وتنميتها، ما يسهم في ترسيخ التزام دولة الإمارات بتعزيز التميز في القطاع الحكومي، ونؤكد التزامنا بدعم التطور المهني الدبلوماسي للمسؤولين الحكوميين ورفدهم بالحلول العملية، بما يسهم في تعزيز التقدم المستمر للقدرات الدبلوماسية في دولة الإمارات)).

4 مساقات

وشمل البرنامج أربعة مساقات رئيسية تشمل التحدث أمام الجمهور، والتعامل مع وسائل الإعلام، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وفن التفاوض والتعامل مع الثقافات المتعددة، والتعريف بالسياسة الخارجية لدول الإمارات.

وتضمن البرنامج عدداً من المساقات التدريبية التي تغطي مهارات أساسية، تشمل تأهيل الكوادر لنقل رسالة إعلامية واضحة تعزز حضور حكومة الإمارات دولياً، وجمع المساق بين الجوانب النظرية والعملية لتأهيل المشاركين لإجراء المقابلات والحديث أمام الجمهور.

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