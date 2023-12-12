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إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» في مركزين لتقديم خدمات الداخلية بأم القيوين

12/12/2023 7:28:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أزاح اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، يرافقه العميد حميد مطر عجيل، قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، الستار عن لوحة 5 نجوم لمركزين للخدمة بإمارة أم القيوين، هما: مركز شرطة المدينة الشامل، ومركز خدمات المرور والترخيص، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأعرب وكيل الوزارة، عن فخره واعتزازه بهذه المنجزات المحققة من قبل مراكز تقديم الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحققت نتيجة جهود كافة العاملين، والسياسات والخطط المطبقة وفق توجيهات حكومة الإمارات، ونهجها الساعي لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وأكد العميد حميد مطر عجيل، قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، الحرص على تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة، مشدداً على أهمية المضي قدماً في العمل والعطاء واستدامة مسيرة التطوير والتحديث، وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة نحو المزيد من النجاحات.

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