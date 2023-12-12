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«الاتحادية للهوية والجنسية»: منصة «أسرتي» ستشمل كافة المقيمين قريباً

12/12/2023 7:28:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن أجندة مبادراتها التطويرية تشتمل على العديد من المشاريع المستقبلية، والتي تتضمن توسيع فئة المستفيدين من منظومة الخدمات التي تقدمها منصة ((أسرتي)) لتشمل أبناء مجلس التعاون الخليجي، وكافة المقيمين على أرض الدولة.

وأوضحت أن المشاريع تشتمل كذلك على زيادة نطاق قائمة الباقات الخدمية التي تقدمها المنصة، لتغطي كافة الخدمات التي تمر بحياة الفرد في الدولة، بالإضافة إلى متطلبات الدراسة الجامعية والخدمات الوطنية والتوظيف والتقاعد وخدمات الوفاة والإرث لذويه.

وأكد اللواء خليفة مطر الحميري، المدير العام للخدمات المساندة بالإنابة في الهيئة، حرص إدارات وأقسام الهيئة كافة على تطوير وتقديم حزمة خدمات بشكل استباقي قبل ودون طلبها من المتعامل، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في المحافل العالمية والمؤشرات الدولية، وتنافسية في مجال توفير الخدمات.

وأضاف اللواء الحميري: مبادراتنا ومشاريعنا الخاصة بالمنصة، لم تنحصر بالخدمات المتضمنة في المرحلة الحالية من باقة أسرتي لمواطني دولة الإمارات، وإنما يتم توسيعها بحيث تغطي في المرحلة المقبلة جميع المقيمين على أرض الدولة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الجنسيات الأخرى.

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