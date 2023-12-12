«تنفيذي الشارقة» يعتمد دعماً سكنياً لـ 550 مستفيداً بإجمالي 373 مليون درهم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الثالثة من العام 2023 لمستحقي الدعم السكني والبالغ عددهم 550 مستفيداً بتكلفة إجمالية تبلغ 373 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتوفير الدعم السكني لمواطني الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي التي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية انطلاقاً من سعي الامارة للارتقاء بكافة القطاعات، وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء دائرة الإسكان 10 مليارات و391 مليون درهم استفاد منها 12 ألفاً و113 مستفيداً.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من: عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري النقبي مدير دائرة شؤون الضواحي، وعبدالله محمد الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وحسين علي الملا، تنفيذي علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالجبار الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية، والشيخة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة.

كما تضم عضوية اللجنة كلاً من: إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة أميرة سيف الخاجة مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخلود أحمد النعيمي مدير الشؤون التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية، وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية، ولهيب المتولي خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

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