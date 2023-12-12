حاكم عجمان: زايد غرس حب العمل الخيري والإنساني في نفوس أبناء الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بديوان الحاكم أمس، وفد جمعية بيت الخير برئاسة عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان إلى شرح وافٍ حول أهداف ورسالة ((بيت الخير)) واطلع على برامجها وأنشطتها ومبادراتها، واستعداداتها لتقديم الدعم والعون لمختلف الشرائح الاجتماعية والإنسانية المحتاجة في الدولة، وعلى إنجازاتها في عجمان منذ افتتاح مكتبها عام 2013.

وقال سموه، خلال اللقاء: إن حب العمل الخيري والإنساني في الإمارات غرسه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، في نفوس أبناء الإمارات، حيث تركوا رصيداً وافراً من معاني الوفاء والولاء والالتزام بالمسؤولية الإنسانية تجاه المستضعفين والمحتاجين، ويجب أن نواصل السير بخطى ثابتة على نهجهم، في ظل القيادة الرشيدة .

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ودعمها للمؤسسات الخيرية والإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء، بالدور الذي تقوم به جمعية بيت الخير في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة والبرامج التي تقيمها من أجل دعم الفئات المحتاجة، وإرساء قيم العمل الخيري والإنساني والوقفي، وخدمة المجتمع عبر حزمة من الأنشطة والمشاريع، موجهاً بضرورة بذل المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية ومد يد التعاون مع مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية.

اهتمام

من جانبه، ثمن عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده لوفد الجمعية واهتمامهما بالاطلاع على مشاريعها وبرامجها المتنوعة ودعمهما المتواصل لكافة الأعمال الخيرية والإنسانية، مؤكداً حرص الجمعية على تنفيذ توجيهات سموه ضمن مبادراتها المجتمعية التي تسعى إلى تسهيل الحياة لمواطني الإمارة ولمساعدة الأسر المتعففة بالإمارة، وتلبية متطلبات الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود والأسر المستحقة للخدمات الإنسانية والاجتماعية.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام للجمعية، وطارق العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وعدد من كبار المسؤولين.

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