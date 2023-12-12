تعاون بين شرطة دبي ومديرية المباحث للجرائم ذات الأولوية بجنوب أفريقيا

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع مديرية المباحث للجرائم ذات الأولوية في جنوب أفريقيا، بشأن التعاون الشرطي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بين الطرفين، وذلك في نادي ضباط الشرطة.

وقّع المذكرة عن شرطة دبي، اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعن المديرية الفريق سينابا موسيبي، مفوض قطاع العمليات للجرائم ذات الأولوية الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

دعم شراكة

وتنص المذكرة، على أن يتعاون الطرفان في دعم الشراكة بينهما، والعمل على تحقيق الأهداف المنبثقة عن مذكرة التعاون، ووضع آلية لتحقيق اتصالات فعّالة بين الطرفين، بهدف تسهيل تبادل المعلومات في الجرائم بمختلف أنوعها، والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين، وتقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية والتقنية، وغيرها من البنود الأخرى.

تعزيز إمكانات

وأكد اللواء خليل المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل مع الشركاء الخارجيين، من أجل مضاعفة الجهود والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات والقدرات الشرطية عبر اعتماد أساليب عمل متجددة ومتطورة، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجابياً في تطوير منظومة العمل الشرطي في مختلف المجالات.من جهته، ثمّن الفريق سينابا موسيبي، التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أهمية المذكرة في تحقيق المزيد من التعاون، بما يحقق التطلعات والآمال المشتركة بين الجانبين.

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