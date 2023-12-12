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«حماية الدولي» يُطلق برنامجاً طلابياً

12/12/2023 7:28:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، البرنامج الشتوي الطلابي 2023 في سبعة مقار تدريبية، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بمشاركة 350 طالباً وطالبة يمثلون جنسيات مختلفة، ويستمر البرنامج حتى 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من البرنامج هو تنمية الشخصية وتهذيب السلوك، وتطوير المهارات وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى حماية الأجيال من المخاطر والسلوكيات السلبية، والعمل على صقل الشخصية لديهم ليصبحوا قادرين على التكيف مع معطيات الواقع، والقدرة على الاعتماد على أنفسهم.

وأشار إلى أن البرامج التي يقدمها مركز حماية الدولي، أصبحت جاذبة للطلبة الذين ينتظرون هذه الفترة للالتحاق ببرامج شرطة دبي التوعوية والتثقيفية.

بدوره، أشار العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن البرنامج الشتوي يحتوي على برامج متنوعة تشمل الرياضة، والضبط والربط العسكري، إضافة إلى دورات تخصصية كتعلم السباحة وركوب الخيل والسلامة والإنقاذ، إلى جانب البرامج الترفيهية والزيارات، كزيارة مركز الاتصال 901، وإدارة مركز القيادة والسيطرة، ومركز الابتكار، ومتحف شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9 ((الكلاب البوليسية))، ومدينة إكسبو والمشاركة في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية المقامة بنادي ضباط شرطة دبي.

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