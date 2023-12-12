محمد الشرقي يكرم فائزي «الفجيرة الدولية لفن الخط العربي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة فن الخط العربي في الحضارة العربية والإسلامية، ودور الفنون في تشكيل ثقافة الشعوب والمجتمعات، وتكوين تاريخها، ودعم محاور تنميتها في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، وتكريم الفائزين في فئات المسابقة التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في فندق دبل تري بالإمارة.
ونوّه سموه، باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاط الثقافي والفني بالإمارة، وتوجيهات سموه بتلبية متطلبات تطويره والارتقاء بأدواته، انطلاقاً من دوره المباشر في تعزيز تنافسية الثقافة والفنون ومواكبة توجهات الدولة في هذه القطاعات.
وتجوّل سموه، في المعرض الفني المصاحب لحفل التكريم، واطلع على الأعمال الفائزة في فئات مسابقة الخط العربي، واستمع إلى شروح مفصلة من الفائزين حول مضمونها وأنواع الخطوط فيها.
تكريم
وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين في فروع مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، مشيداً بالمستوى الرفيع للأعمال الفنية المشاركة من مختلف دول العالم، مثمناً جهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في دعم الفنون بأنواعها، واستقطاب المبدعين في مختلف المجالات الفنية من حول العالم.
كما وجّه سموه، باستمرار تطوير النشاط الفني، والتعريف بالفنون الإسلامية ومشاركتها مع الآخر، وإبراز ارتباط كافة الفنون الإنسانية ببعضها، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالشباب من الموهوبين والفنانين لتكون الفجيرة حاضنة لإبداعاتهم.
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