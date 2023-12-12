محمد الشرقي يكرم فائزي «الفجيرة الدولية لفن الخط العربي»

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة فن الخط العربي في الحضارة العربية والإسلامية، ودور الفنون في تشكيل ثقافة الشعوب والمجتمعات، وتكوين تاريخها، ودعم محاور تنميتها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، وتكريم الفائزين في فئات المسابقة التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في فندق دبل تري بالإمارة.

ونوّه سموه، باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاط الثقافي والفني بالإمارة، وتوجيهات سموه بتلبية متطلبات تطويره والارتقاء بأدواته، انطلاقاً من دوره المباشر في تعزيز تنافسية الثقافة والفنون ومواكبة توجهات الدولة في هذه القطاعات.

وتجوّل سموه، في المعرض الفني المصاحب لحفل التكريم، واطلع على الأعمال الفائزة في فئات مسابقة الخط العربي، واستمع إلى شروح مفصلة من الفائزين حول مضمونها وأنواع الخطوط فيها.

تكريم

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين في فروع مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، مشيداً بالمستوى الرفيع للأعمال الفنية المشاركة من مختلف دول العالم، مثمناً جهود أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في دعم الفنون بأنواعها، واستقطاب المبدعين في مختلف المجالات الفنية من حول العالم.

كما وجّه سموه، باستمرار تطوير النشاط الفني، والتعريف بالفنون الإسلامية ومشاركتها مع الآخر، وإبراز ارتباط كافة الفنون الإنسانية ببعضها، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالشباب من الموهوبين والفنانين لتكون الفجيرة حاضنة لإبداعاتهم.

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