بدور القاسمي تكرّم فائزي «رواد المستقبل» تقديراً لابتكاراتهم في مجال الاستدامة

كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، 16 من الأفراد والمؤسسات الفائزين بـ((جائزة رواد المستقبل)) لعام 2023، خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في مقر مجموعة بيئة، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة ومساهماتهم المبتكرة في مجال الاستدامة، ضمن فئات الجائزة الرئيسة الثلاث، والتي تضم الأفراد، والمجموعات، والمؤسسات.

مبادرة

وتأتي الدورة الجديدة من الجائزة، التي أطلقتها ((بيئة للتعليم))، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيئة الرائدة بقطاعي الاستدامة والتحول الرقمي، في إطار مبادرة عالمية تهدف إلى تقدير الأفكار والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في تشكيل مستقبل الاستدامة.

وخلال الحفل، هنأت الشيخة بدور القاسمي المشاركين والفائزين بالجائزة على إنجازاتهم وابتكاراتهم المتميزة، وقالت: ((نولي اهتماماً كبيراً لأجيالنا القادمة، ولذلك أصبح الابتكار جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للتطور والنمو، الأمر الذي يتجسد من خلال تكريمنا واحتفائنا بأصحاب الرؤى وصناع التغيير، الذين يسهمون بإنجازاتهم الاستثنائية في تعزيز مكانة الشارقة الريادية في مجالات الاستدامة والابتكار)).

وأضافت: ((الاستدامة لنا في الشارقة ليست مجرد شعارات أو توجهاً عابراً، بل هي التزام راسخ ومبدأ جوهري نستند إليه في قيادة جهودنا وتوجيه أعمالنا وصياغة قراراتنا))، مشيدة بالجهود الرائدة التي تبذلها مجموعة بيئة ومبادراتها الرائدة، بما في ذلك جائزة رواد المستقبل ودورها في تشكيل مستقبل الاستدامة بنجاح في الإمارة.

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