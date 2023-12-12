رئيس الدولة يهنئ رئيس الأرجنتين بتولي منصبه

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، حفل تنصيب خافيير ميلي، رئيساً لجمهورية الأرجنتين، في العاصمة بوينس آيرس، يرافقها سعيد القمزي، سفير الدولة لدى الأرجنتين.

ونقلت معالي الكعبي، تهاني صاحب السمو رئيس الدولة، إلى الرئيس الأرجنتيني الجديد، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها له بدوام التوفيق والنجاح، مشددة على عمق العلاقات القائمة بين البلدين، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدة حرص القيادة في دولة الإمارات، على تعميق التعاون الثنائي مع الأرجنتين، وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

حرص

من جانبه، أعرب خافيير ميلي، عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، وأداء اليمين الدستورية، وأكد حرصه على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين تعود لعام 1974، وتم على مدار السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية، التي تعزز أوجه التعاون بين البلدين، بشأن الضرائب والاستثمارات، والإعفاء من التأشيرات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأغذية والزراعة والتجارة والرياضة.

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