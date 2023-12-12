حاكم الشارقة: مشاريعنا الحيوية مستمرة ومتواصلة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المشاريع الحيوية والمرتبطة باحتياجات الناس اليومية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مستمرة ومتواصلة في كافة مدن الإمارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخزين المستقبلي، مشيراً إلى أهمية المحافظة على المياه وعدم الإسراف في استخدامها.

جاء ذلك خلال وضع سموه صباح أمس، حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في منطقة الحمرية، والتي تبلغ تكلفتها 1.65 مليار درهم.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة مشروعات المياه في مدن خورفكان وكلباء والذيد والشارقة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه، حيث تم إنشاء سدّ الرفيصة ليكون محطة تخزين رئيسة، إلى جانب إنشاء مشروع آخر على جبال وادي الغزير ليكون إضافة للمخزون حتى يكفي حاجة مدينة خورفكان من المياه.

كما يجري العمل في مدينة كلباء على مشروع بحيرة جديدة للتخزين تسمى بحيرة فرّيش، بينما توجد بالذيد بحيرة على مدخل المدينة، وأخرى سيتم العمل عليها. أما في مدينة الشارقة والتي تختلف عن بقية المدن لنموها السريع، فيجري العمل على مشروع جديد وهو خزان بحيرة المديّد، إلى جانب التوفير خلال فترة الشتاء لقلة استهلاك المياه.

تقليل الهدر

وتطرق سموه إلى الإسراف في استهلاك المياه بصورة مبالغ فيها، وكذلك التسريب من الأنابيب القديمة التي تعمل فرق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المتخصصة على حلها، حيث إنه مع الوفرة والإرشاد والتوجيه يمكن تقليل الهدر الكبير للمياه، داعياً سموه الجميع إلى مراعاة ذلك والمحافظة على المياه؛ لأنها أساس الحياة. وقال سموه: ((شغلنا الشاغل هو هذه البلاد وساكنوها، يجب أن يعيشوا العيش الكريم النظيف الهادئ المستقر البعيد عن المشاكل في كل شيء)).

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى العاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، من الرجال والسيدات، الذين يعملون ليل نهار من خلف الستار، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها في كل الأوقات، وعدم ظهور هذه الجهود بشكل مباشر للناس والمجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة في حديثه إلى أن العناية والرعاية والاهتمام بالخدمات الأساسية تشمل كافة أفراد المجتمع وفي كل المجالات، والتعليم على وجه الخصوص؛ لأنه الأساس للارتقاء والتقدم، حيث يتم توفير المنح الدراسية للطلبة مع انتشار الجامعات والنشاط المعرفي بالإمارة.

تعاون الأسرة

وأكد سموه أهمية التربية في المجتمع وتعاون الأسرة مع المدرسة لإكمال مهامها جنباً إلى جنب مع التعليم، لأن الهدف هو ارتقاء الأبناء وحصولهم على فرص التعليم الذي يستمر مع الإنسان طوال العمر، كما أن التربية تعمل على توجيههم إلى طريق الخير وأسلوب الحياة والفكر والتراث، وغيرها من القيم الفاضلة.

ولفت سموه إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها أنشطة وبرنامج مؤسسة ربع قرن لصنع القادة والمبتكرين التي تحظى بمتابعته الشخصية وبقيادة قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بهدف رعاية الطفل قبل ولادته وحتى تخرجه وزواجه ليكون قد أكمل 25 عاماً من التربية والاهتمام والتعليم والتعلم، ليصبح فرداً منتجاً ونتاج التربية الصحيحة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على عرض مرئي قدمه عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، استعرض خلاله استراتيجية الهيئة في مجال المياه 2023 - 2033.

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