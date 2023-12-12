«كوب28» محطة انطلاق الشباب لصياغة سياسات المستقبل المستدام

أكد عدد من الشباب، دورهم الفاعل في تنمية عجلة الأعمال المناخية دعماً لتحقيق أطر الاستدامة في كافة المجالات وذلك تماشياً مع توحيد الجهود الدولية لتحقيق الحياد المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، لضمان مستقبل آمن وأكثر اخضراراً للأجيال القادمة.

وأشار الشباب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأطراف ((COP28))، إلى مساهمتهم الأساسية في مواجهة التحديات المناخية من خلال الانخراط في بيئة الأعمال الفعلية والمناقشات والمفاوضات وحتى في المجالات الفنية والتقنية كالخروج بابتكارات صديقة للبيئة تدعم هذه التوجهات.

وأكد الشباب أهمية المشاركة في مؤتمرات الأطراف لتوحيد أصواتهم في المحافل العالمية، وليكون لهم دور أساسي وقيادي وأن يكونوا صانعي القرار في هذه الأعمال، مشيرين إلى الإضافة النوعية التي شكلها ((كوب 28)) في صقل إمكانياتهم وتقوية مهاراتهم وتعزيز دورهم في صنع السياسات مع خبراء وقادة العمل المناخي والبيئي.

وقالت أشواق المصعبي، مفاوض وأخصائي علاقات حكومية في مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي: إن مشاركة الشباب في مؤتمر الأطراف فريدة من نوعها وخرجنا بنتائج نوعية من قبلهم، ليس فقط الشباب، بل وحرصنا على أن نسمع جميع آراء فئات المجتمع كالسكان الأصليين على سبيل المثال، لضمان أن تكون مخرجات المؤتمر تدعم صوتهم وتواجدهم في كافة الأعمال التي نقوم بها. وقال عبدالله الحمادي، مفاوض الشفافية، إن الشباب هم الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ وإن الجيل الحالي يقوم بدور كبير ومهم جداً للتعامل مع هذه التحديات، حيث يقدم الشباب حلولاً متنوعة ويجب الاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم لدعم تمكينهم في هذه المجالات التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي ومنشود.

وأضاف: تقوم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي بصفتها رائدة المناخ للشباب في ((كوب 28)) بدور جديد استحدثته رئاسة المؤتمر سعياً إلى وضع إطار مؤسسي دائم لمشاركة الشباب والتعبير عن آرائهم في العملية التفاوضية لمؤتمرات الأطراف، مع حشد المدخلات اللازمة لإقرار سياسات تخدم الشباب وتقود إلى نتائج واقعية ملموسة، ونرجو أن تواصل مؤتمرات الأطراف المستقبلية الاستعانة بهذا الدور.

وأشار عمران المزروعي، مفاوض أول - التمويل المبتكر، إلى المبادرات والفرص التي قدمها مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) لضم صوت الشباب ومن ضمنها إعلان رئاسة المؤتمر عن اختيار 100 مندوب للمشاركة في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ والذي يستهدف دعم مشاركة الشباب في مفاوضات مؤتمر الأطراف مع إعطاء الأولوية للمندوبين من البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات الأخرى بمختلف دول العالم.

ولفت إلى الفرص التي أضافها البرنامج لتوسيع مشاركتهم في عمليات التفاوض الدولي حول المناخ من خلال دعم وبناء قدرات 100 مندوب شاب، موضحاً أن ((COP28)) ساهم في ترسيخ نموذج لاحتواء الشباب في عملية مؤتمر الأطراف ودعم رحلتهم نحو عالم مستدام.

وقال عباس الصالح ضمن فريق مفاوضات دولة الكويت، إن الدعم الذي تم تقديمه من قبل ((كوب 28)) لهم وإتاحة الفرصة للمشاركة في مفاوضات المؤتمر مكنتهم من الجانب المعرفي في اتخاذ القرارات والسياسات، معرباً عن فخره بمشاركة الشباب في هذه المحافل الدولية والاستفادة من الآراء والتجارب في مؤتمر الأطراف.