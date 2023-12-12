بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة طويلة الأمد لتعزيز العمل المناخي

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، يرافقه معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، حفل توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين بنك أبوظبي الأول، ومؤسسة الإمارات، بهدف العمل على مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز مفهوم الاستدامة في الدولة.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بنك أبوظبي الأول، خلال مؤتمر الأطراف COP28 ، إلى زيادة الإدراك والمعرفة بالسلوكيات المتعلقة بالتغير المناخي.

وتتضمن الاتفاقية 5 أركان رئيسية وهي: تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع وقطاعات العمل، من خلال التواصل المباشر في مختلف مواقع العمل والأماكن العامة، وتنظيم فعاليات وطنية توعوية عن التغير المناخي، وإجراء فحوصات بيئية لمراقبة خفض البصمة الكربونية، ونشاطات تفاعلية حول التغير المناخي لطلاب المدارس، وإنشاء منصة وطنية لمجتمعات مدركة بالتغير المناخي.

ويتضمن البرنامج، مبادرة أولى تهدف إلى تعليم وتمكين فئات متنوعة بما فيها طلاب المدارس والجامعات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وشرائح المجتمع كافة حول الكربون، بما يساعدهم على فهم وقياس كيفية تخفيض البصمة الكربونية، وستسعى الشراكة للوصول خلال عام 2024 إلى 100 مدرسة بالإمارات.

ومن خلال مشاركته في COP28 بصفة شريك استراتيجي، قام بنك أبوظبي الأول بتنظيم عدد كبير من النشاطات والبرامج الحوارية حول التغير المناخي، وأعلن عن مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في بناء مستقبل مستدام، ومن ضمنها زيادة التمويل المستدام إلى أكثر من 500 مليار درهم، ومبادرات خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المبادرات.