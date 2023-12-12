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«تريندز» يستعرض الأبعاد والتوجهات المستقبلية لتغير المناخ في «كوب 28»

12/12/2023 7:28:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشن مركز ((تريندز)) للبحوث والاستشارات، كتاباً جديداً يحمل عنوان: ((التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية))، وذلك في مركز المعرفة بالمنطقة الخضراء لـ ((كوب28))، أعقبته جلسة نقاشية حول الكتاب تناولت الأبعاد والتوجهات المستقبلية وسيناريوهات المواجهة والتكيف مع الظاهرة. وحضر حفل تدشين الكتاب والحلقة النقاشية، أكاديميون وباحثون ومتخصصون ومهتمون بالعمل المناخي والبيئة والاستدامة، إلى جانب عدد من مؤلفي الكتاب، فضلاً عن جمع من زوار مؤتمر الأطراف، وأدار الحلقة النقاشية محمد الظهوري، الباحث ورئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في ((تريندز)).

ويستعرض الكتاب في دراساته المتنوعة أبعاد التغير المناخي من جوانبه وتأثيراته كافة، والآثار المناخية في قارات العالم، وتداعيات التغيرات المناخية على الجيوش والأمن وظاهرة الإرهاب، وكذلك آثارها على الأمن المائي، وكيفية معالجة هذه العواقب.

كما يسعى إلى فهم دور التطورات العلمية والتكنولوجية، كالذكاء الاصطناعي على صعيد التكيف مع الظاهرة، في وقت يجتمع فيه قادة العالم في مؤتمر الأطراف لوضع أطر العمل المناخي، ومسار المواجهة والتكيف.

وحللت الحلقة النقاشية مجموعة من الدراسات التي يتضمنها الكتاب، ومنها: ((العلاقة بين تغير المناخ والإرهاب، ومواضيع صحية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف، والتغير المناخي والأمن المائي، وإثارة اهتمام الطلاب بالتعلُّم عن الطاقة والمناخ، والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي)).

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن كتاب ((التغير المناخي.. الأبعاد والتوجهات المستقبلية)) يهدف إلى توفير فهم علمي شامل للوضع الحالي لتغير المناخ ومساراته المتوقعة، كما ينبه إلى الحاجة الملحة للعمل الجماعي الدولي لتقديم الحلول لمستقبل مستدام يراعي التوازن البيئي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المكافحة المناخية، وتعزيز سبل التنمية الاقتصادية في عالم يمتلئ بالتحديات.

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