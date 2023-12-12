تعاون إماراتي ألماني لحماية واستعادة وإدارة أشجار القرم في أفريقيا

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة إعلان نوايا مشتركاً مع الوزارة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في ألمانيا، بشأن ((مبادرة الساحل الأخضر)) التي تحظى بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي وتهدف إلى التعاون في مجال حماية واستعادة وإدارة أشجار القرم في البلدان الأفريقية، وذلك في إطار جهودهما للتصدي للتغير المناخي.

وقع إعلان النوايا المشترك كل من: معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وستيفي ليمكي الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في ألمانيا، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)).

وقالت معالي مريم المهيري: سعداء بتعاوننا مع الوزارة الاتحادية للبيئة في ألمانيا لإطلاق ((مبادرة الساحل الأخضر)) التي تهدف إلى القيام بأنشطة مع بلدان أفريقية أخرى في مجالات الحماية من المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مثل حماية أشجار القرم وترميمها وإدارتها المستدامة.

وتابعت: لا شك أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة، إذ تأتي متزامنة مع مؤتمر الأطراف والذي شهد تحقيقنا لتقدم ملحوظ في مجال التوسع في زراعة أشجار القرم، حيث قمنا بالإعلان عن نمو عدد الدول المشتركة في تحالف القرم من أجل المناخ إلى 38 دولة، وهي المبادرة التي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع إندونيسيا.

وهو ما يدعم مساعينا أيضاً في تعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030. كما قمنا بالإعلان عن إنشاء مركز دولي لأبحاث القرم من أجل المضي قدماً في تطوير مساعينا نحو التوسع في زراعتها عالمياً في مختلف البيئات حول العالم.

من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، وفي ظل نجاح الجهود التي تقوم بها الهيئة باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات بدون طيار لإعادة تأهيل أشجار القرم، ستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدعم ((مبادرة الساحل الأخضر)) من خلال نقل تجربتها الناجحة وخبراتها إلى البلدان الأفريقية،.