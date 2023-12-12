الإمارات تطلق «الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات»

أطلقت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات في الإمارات، التي تهدف إلى رصد انبعاثات الغازات الدفيئة، وجرد ملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار مبادرات العمل المناخي الخاصة بدولة الإمارات، كما تشكل هذه الأداة جزءاً محورياً من النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق الذي أعلنت عنه الإمارات في 2021، وكانت أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير هذا النظام المتكامل بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس.

استراتيجيات عملية

وقالت معالي مريم المهيري: تشكل الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات نموذجاً للالتزام والابتكار في مواجهة تحدي التغير المناخي، والمبادرة الأولى على مستوى المنطقة لتطوير سجل متكامل للانبعاثات. وستساعدنا هذه الأداة المتقدمة في تقدير وتسجيل انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها.

وأضافت: ستواصل الإمارات اتخاذ خطوات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة التغير المناخي بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاق باريس. ويؤكد نظامنا الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق مدى التزام الإمارات بالشفافية والمسؤولية وتبني استراتيجيات عملية للعمل المناخي. كما يشكل هذا النظام دليلاً ملموساً على مساعي الدولة للعب دور ريادي في تحفيز جهود العمل المناخي.

قياس الانبعاثات

وخلال جلسة خاصة بهذا الحدث، استعرض مسؤولو وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الذين تعاونوا على إنجاز النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق، الجهود المبذولة في تطوير أول نظام متكامل لقياس الانبعاثات في المنطقة. وتم تصميم هذه الأداة لاستخدامها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية ومزودي البيانات.

ويسعى النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق إلى تحقيق أربعة أهداف شاملة بما فيها: دعم تنفيذ الخطة الوطنية للعمل المناخي، والوفاء بالتزامات الإبلاغ الدولية، وتتبع التقدم المحرز، وتنفيذ ((الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031)). وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين شهري مارس 2021 وديسمبر 2022 بعد الانتهاء من التقييم المعياري وتحديد خارطة طريق للعمل.

ويتم حالياً في المرحلة الثانية - من عام 2023 ولغاية عام 2026 - عقد الاتفاقيات المؤسسية، وتصميم النظام وتنفيذه، والعمل على جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء. وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع دمج بقية عناصر إطار الشفافية المعزّز، بما فيها تتبع المساهمات المحددة وطنياً ومسائل التكيف والتمويل وبناء القدرات.

جودة الهواء

وتعتبر الأداة الوطنية المتكاملة لحساب الانبعاثات إحدى المبادرات الرائدة في الإمارات، وقد تم تطويرها بمشاركة واسعة النطاق من الشركاء بهدف تعزيز التصميم الفني للأداة وسهولة استخدامها. كما تضمن الأداة شفافية القياس والإبلاغ والتحقق ليظل الجرد الوطني للانبعاثات أداة مناسبة للقطاعين الحكومي والخاص لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من تلوث الهواء.

وكانت الإمارات قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، وحددت فيها هدفها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال. ولتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، تقوم الدولة بتحديث قائمة جرد انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل منتظم مع دراسة مصادر الانبعاثات ومصارفها.

ويعد تحسين جودة الهواء من الأولويات بالنسبة لدولة الإمارات، ولذلك بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ مشروع لتطوير أول جرد وطني لانبعاثات ملوثات الهواء. وقد لعب هذا الجرد، الذي تم إطلاقه عام 2019، دوراً رئيسياً في تطوير الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء من خلال تحديد أبرز الملوثات والقطاعات الملوثة. ويساعد هذا الجرد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بجودة الهواء.