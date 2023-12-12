«الإمارات للتنمية» و«الإمارات للطبيعة» يوقعان اتفاقية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية في الإمارات.

حضر توقيع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر COP28. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية الريفية المستدامة لدى مشروع ((قرى الإمارات)) لضمان مرونة المجتمعات الريفية تجاه التغيير المناخي، والمساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق رؤى الدولة.

وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بتنفيذ مشاريع لتمكين السياحة البيئية، والحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية.

وسيتم في ضوء الاتفاقية، ترميم فلج الورعة وبحيرة الشرية بمنطقة مصفوت بعجمان، وبناء مسار بيئي بمحاذاة الفلج، وزراعة أشجار المورينجا العربية ((الشوع))، وتعريف سكان المنطقة والمرتادين بأهمية شجرة ((الشوع))، وأيضاً على الأهمية الثقافية والتراثية للمنطقة.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: ((الاتفاقية تعكس الأهداف والمبادئ والأسس المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بما يترجم رؤى وتوجهات القيادة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات)).

وأضاف سموه: ((الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم المرونة المناخية، وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، وتعزيز مشاركة أهالي المنطقة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص التي تضمن مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهو أحد المحاور المهمة في مسارات عمل المجلس)).