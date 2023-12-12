ذياب بن محمد: «الاتحاد للقطارات» تؤدي دوراً حيوياً في التحول لتبني وسائل النقل المستدامة

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وبين شركة الظاهرة القابضة، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في القطاع الزراعي، وذلك لتوفير خدمات النقل المستدام بالسكك الحديدية للمنتجات الزراعية.

وتم توقيع المذكرة على هامش ((كوب 28))، حيث قام بتوقيعها كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، وأرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة من جانب شركة الظاهرة القابضة.

حلول لوجستية

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: ((تقدم هذه المذكرة نموذجاً مشرفاً للتعاون الوثيق بين كبريات الشركات الوطنية في الدولة مثل شركتي الاتحاد للقطارات والظاهرة القابضة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتؤدي الاتحاد للقطارات دوراً حيوياً في تحول الشركات لتبني وسائل النقل المستدامة من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، لتمكينها من أن تستند إلى منظومة الاتحاد للقطارات المتكاملة والمرنة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية المبتكرة لتلبية متطلباتها بفاعلية وموثوقية واستدامة أكبر)).

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون لدعم صناعة تطوير السكك الحديدية في الدولة والمنطقة، وترسيخ ثقافة الاستدامة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل من خلال الشحن بالسكك الحديدية.

وأضاف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: ((شركة الاتحاد للقطارات تستمد التزامها العميق بتوفير حلول شحن مستدامة لعملائها، من الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي أرست الركائز الأساسية للاستدامة بإطلاق الاستراتيجيات والأجندات الوطنية التي تستشرف المستقبل، وتعد الدولة لمسيرتها نحو مئوية أكثر استدامة، من خلال استضافة أكبر حوار للتغير المناخي في العالم ((كوب 28)) وتكريس عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار ((اليوم للغد))، بالإضافة إلى غيرها من المبادرات الأخرى)).

جهود

وبموجب المذكرة، ستقوم شركة الظاهرة القابضة، بدمج السكك الحديدية في سلسلة التوريد الخاصة بها، بما يتوافق مع جهودها للتحول لاستخدام وسائل نقل أكثر استدامة لنقل بضائعها داخل الدولة، الأمر الذي سيمكنها من سهولة الوصول إلى الأسواق عن طريق الاستفادة من محطات الشحن بالسكك الحديدية الخاصة بالاتحاد للقطارات ومراكزها اللوجستية التي تمتاز بمواقع استراتيجية تربط بين أهم المراكز التجارية والمناطق الصناعية في الدولة.

من جانبه، قال أرنود فان دن بيرغ: ((هدفنا الأساسي في الظاهرة هو تزويد العالم المتنامي باحتياجاته الغذائية بشكل مستدام، وتتيح لنا شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية المضي قدماً في جهودنا لتحويل منظومة سلسلة التوريد لدينا إلى بدائل منخفضة الكربون، ونتطلع إلى استكشاف كيفية التعاون في المستقبل لتعزيز الكفاءة التشغيلية للظاهرة)).

ويدرك الطرفان، أهمية الممارسات التجارية بشكل مستدام، لذا يطمحان إلى تحقيق أكبر كفاءة للطاقة وتقليل استهلاك الموارد في سلاسل التوريد، وخفض البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات الشحن، وذلك من خلال الاعتماد على السكك الحديدية، واستكشاف الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات التي تعزز استدامة نقل البضائع، فضلاً عن التوعية بالفوائد البيئية للسكك الحديدية، حيث تغني كل رحلة قطار عن وجود 300 شاحنة على الطرق، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلامة على الطرق والتوفير في صيانتها، كما أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية ستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل البري بالدولة بنسبة 21 % سنوياً بحلول العام 2050، بما يسهم بشكل مباشر في استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.